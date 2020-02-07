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Arçelik, 100 milyonuncu buzdolabını üretti

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.02.2020 12:03 | Son Güncelleme

100 milyonuncu buzdolabını satın alacak tüketiciye özel olarak, 6 bin 600 TL'lik hediye çekinin yanı sıra, Bakü'de gerçekleşecek milli maç için iki kişilik davetiye hediye edilecek

İSTANBUL (AA) - Arçelik, Eskişehir'deki fabrikasında 100 milyonuncu buzdolabını üretti.

Şirket açıklamasına göre, Arçelik, 8 ülkede toplam 10 fabrikada gerçekleştirdiği buzdolabı üretiminde bir eşiğe ulaştı.

Şirket, 100 milyonuncu buzdolabının üretimini, Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Arçelik üst yönetimi ve fabrika çalışanlarının katıldığı törenle Eskişehir İşletmesi'nde gerçekleştirdi.

1960 yılında Türkiye'nin ilk yerli buzdolabını tüketicilerle buluşturan Arçelik, 1975 yılında Eskişehir Buzdolabı İşletmesi'nde üretime başladı.

1986’da 2 milyon rakamına erişen marka, 1989'da ilk panelli modeli ve 1995'te Türkiye'nin ilk No Frost buzdolabını üretti.

1998'de ise 10 milyonuncu buzdolabı banttan indiren ve 2009'da Türkiye'nin ilk 4 kapılı buzdolabını üreten Arçelik, 2012'de 50 milyon rakamına ulaştı.

Bugüne kadar 3 binden fazla uluslararası patent başvurusu bulunan Arçelik, güneş enerjisiyle çalışan buzdolabı da dahil olmak üzere pek çok ürünüyle öne çıkıyor.

Şirketin FullFresh+ teknolojisi sayesinde meyve ve sebzeler tazeliğini 3 kata kadar uzun süre, yaklaşık 30 güne kadar koruyor.

- 100 milyonuncu kişiye hediye çeki ve milli maç bileti

Cool Plus No Frost teknolojisi, soğutucu ve dondurucu bölmeler için iki ayrı soğutma sistemi kullanarak gıdaların donma riskini düşürüyor ve bölmeler arasındaki koku oluşumunun önüne geçiyor.

Mavi ışık teknolojisi ile aydınlatılan sebzeliklerde saklanan meyve ve sebzeler, mavi ışığın dalga boyu etkisi ile fotosentez yapmaya devam ederek C vitamini değerlerini koruyor.

Koku Giderme Teknolojisi ise buzdolabındaki kötü kokuları, zararlı gaz veya kimyasal madde üretmeksizin yüzde 90'a kadar azaltıyor. Sistem, Ozon (O3) gibi zararlı gaz üretmediğinden, Koku Giderme Teknolojisi sık ve kısa sürede çalışabiliyor ve bu da sistemi daha verimli hale getiriyor.

Arçelik, 100 milyonuncu buzdolabını satın alacak tüketiciye özel olarak, 283720 EI model buzdolabının perakende fiyatı civarında 6 bin 600 TL'lik hediye çekinin yanı sıra, Bakü'de gerçekleşecek milli maç için konaklama, ulaşım ve vize masrafları dahil olmak üzere iki kişilik davetiye hediye edecek.

Ayrıca talihli tüketici Eskişehir Buzdolabı İşletmesini de ziyaret edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Arçelik buzdolabı

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