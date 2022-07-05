Arçelik, AR-GE'de kadın gücünü “WE-inTech” programıyla globale taşıyor

İSTANBUL (AA) - Arçelik, kadınların mühendislik ve yeni nesil AR-GE alanlarında çalışmalarını teşvik etmek amacıyla Türkiye’de başlattığı WE-inTech programını faaliyet gösterdiği diğer ülkelere genişletiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik’in mühendislik ve yeni nesil AR-GE alanlarında çalışan kadınların kariyer gelişimlerine destek olmak ve onları teşvik etmek üzere başlattığı “WE-inTech” programının, Türkiye, Romanya, Pakistan ve Güney Afrika’dan seçilen 45 kişiden oluşan ilk grup katılımcısı, programın ilk etabını oluşturan ve üç gün süren atölye çalışmalarında bir araya geldi.

Arçelik’in 2019’da ilk olarak Türkiye’de “Sen Mühendissin, Bizimlesin” adıyla başlattığı proje, üniversitelerin mühendislik, fen bilimleri ve matematik bölümlerinde öğrenim gören kadınlara, yeni nesil AR-GE ve teknoloji ile ilgili alanlarda çalışmaları için destek olup, cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

Arçelik, bu yılın başında Koç Holding’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliği doğrultusunda teknoloji ve inovasyon alanında toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak üzere önemli taahhütlerde bulundu.

Küresel operasyonlarında STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarındaki kadın istihdam oranını 2026 yılına kadar yüzde 16’dan, yüzde 35’e çıkarmayı taahhüt eden Arçelik, WE-inTech programıyla Romanya (Arctic), Pakistan (Dawlance) ve Güney Afrika’daki (Defy) tesislerinde AR-GE ve inovasyon alanında kadın mühendislerin kariyer gelişimlerini destekliyor.

Bu arada, WE-inTech programının üç gün boyunca devam eden atölye çalışmalarında katılımcılar dünyanın dört bir yanından sektör uzmanları ve araştırmacıların yanı sıra Arçelik, Arctic, Defy ve Dawlance ekipleriyle de bir araya geldi.

Bir yıl sürecek program boyunca katılımcılar, kariyer gelişimi ve teknik eğitimlerin yanı sıra mentorluk desteği de alarak, ilgili markaların devam eden projelerinde çalışma imkanı bulacak.

- “Teknoloji ve inovasyon alanında kadın gücünü artırmaya kararlıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, “Arçelik olarak teknoloji ve inovasyon alanında kadın gücünü artırmaya kararlıyız. WE-inTech programıyla, üniversitelerin mühendislik, teknoloji, fen bilimleri ve matematik bölümlerinde eğitim gören kadınları desteklemeyi ve eğitimleri ile ilgili alanlarda çalışmaları için teşvik etmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Nihat Bayız, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun teknoloji ve inovasyon alanlarında cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi vizyonunu paylaştıklarını ve küresel operasyonlarda yürüttükleri programlarla da destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece eğitim ile sınırlı kalmayıp, kadınlara kariyerlerine AR-GE ve inovasyon alanında başlamaları için alan açan bir program sunmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 2019’da Türkiye’de başlattığımız ‘Sen Mühendisin, Bizimlesin’ programını faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelere de genişletmeye karar verdik. Romanya, Pakistan ve Güney Afrika’dan başlayarak tüm dünyada kadın mühendislere ulaşmayı, bu ülkelerdeki lider markalarımızla, kariyerlerini STEM alanlarında ilerletmeleri için onlara destek olmayı hedefliyoruz.”

