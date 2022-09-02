Arçelik, IFA 2022'de iklim krizine yönelik vizyonunu paylaştı

İSTANBUL (AA)- Arçelik, Beko ve Grundig markalarıyla Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA’da en yeni teknolojilere sahip ürünlerini tanıtıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, Avrupa ev aletleri sektörünün en önemli markalarından Beko ve Grundig ile IFA 2022’de en yeni teknolojilerini sergiliyor.

Sürdürülebilirliği tüm global organizasyonunda bir iş modeli olarak konumlandıran Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, Avrupa'nın en büyük tüketici fuarı IFA’da “insanlığın refah seviyesi artarken gezegenin fakirleşmesi” üzerine yaptığı konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda sektöre acil eylem planı çağrısında bulundu.

Bulgurlu, konuşmasında Arçelik’in hane halklarına su tasarrufu sağlamak ve israfı azaltmak üzere tasarladığı SaveWater teknolojisini de anlattı.

Açıklamada fuardaki konuşmasına yer verilen Bulgurlu, bir yandan inovasyon ve teknolojinin hayatları kolaylaştırırken diğer yandan mevcut ekonomik modelin daha fazla tüketime yol açtığını belirterek, "Aşırı tüketim eğilimi ise ekosistemi olumsuz etkiliyor. Bu paradoksun içinden sürdürülebilir inovasyon ile doğru dengenin kurulmasını sağlayarak ve bugün mücadele ettiğimiz çevre sorunlarına teknolojik çözümler getirerek çıkabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Gezegenimiz iklim aciliyeti ile karşı karşıya"

Bulgurlu, Arçelik’in iddialı iklim hedeflerine ulaşmak için kararlı adımlar attığını aktararak, şunları kaydetti:

"2050 yılında net sıfır emisyon hedefi soyut bir kavram değil, gezegendeki her canlının yaşamını doğrudan ilgilendiren bir konu. Gezegenimiz, iklim krizine karşı bir dönüm noktasında. İnsanlığın dünya tarihinde bizi, ‘harekete geçenler’ ya da ‘duyarsız kalanlar’ olarak tanımlayacağı bir kavşaktayız. Böyle kritik bir dönemde, sürdürülebilirlik yalnızca bir maliyet unsuru değil, zorunlu bir iş modeli olarak görülmeli.

Sektörümüzün sürdürülebilir inovasyona odaklanması, enerji, su ve çevre konularında gerçek anlamda fark yaratan teknolojiler geliştirmeye öncelik vermesi oldukça önemli. Farkındalık yaratma dönemini geride bıraktık, artık iklim krizi ile mücadelede sorumluluk alma zamanı. Bugün sürdürülebilirlik konusunda atacağımız her adım, doğaya zarar vermeden özgürce gelişebileceğimiz yaşanabilir bir geleceğin güvence altına alınması demek."

Konuşmasında 1,5 santigrat derece hedefine de vurgu yapan Bulgurlu, dünyanın söz konusu hedefe ulaşabilmesi için atması gereken öncelikli adımlar olarak temiz enerjiye geçiş, düzenlenmeye tabi şeffaf karbon piyasalarının geliştirilmesi ve 2050'ye kadar kömürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasının da altını çizdi.

- "Arçelik olarak, Ar-Ge gücümüzü doğaya zarar vermeyen teknolojiler geliştirmek için kullanıyoruz"

Fuarda ayrıca Arçelik’in yeni teknolojisi SaveWater da tanıtıldı. İlk kez IFA Berlin’de özel olarak tanıtılan bulaşık makinesi ve çamaşır kurutma makinesi-çamaşır makinesi çiftinde kullanılan yeni SaveWater teknolojisi, evlerde suyun daha verimli kullanılmasına yardımcı olmak ve aynı zamanda mükemmel temizlik sağlamak üzere tasarlandı.

Bulgurlu, “Arçelik olarak, global ayak izimizi uluslararası gündemde iklim krizine yer açmak, Ar-Ge gücümüzü ise tüketicilerimizin yaşamlarını iyileştirirken doğaya zarar vermeyen teknolojiler geliştirmek için kullanıyoruz. SaveWater ürün grubu, dünyanın en sürdürülebilir şirketi olma ve dünyanın dört bir yanında insanlara fayda sağlayacak yenilikçi teknolojileri benimseme hedefimizi ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Bulaşık makinelerinin gelişmiş teknolojisi, döngüdeki son durulama suyunu bir sonraki yıkamanın başında kullanılmak üzere değerlendiriyor. Çamaşır kurutma makinelerindeki SaveWater teknolojisi, yük başına 5,2 litreye kadar su tasarrufu sağlarken, bulaşık makinesi 16 kişilik yükleme kapasiteli tam bir yükü yıkamak için yalnızca 6,9 litre su kullanıyor ve Beko serisindeki en düşük su tüketimini sunarken her yıkamada 2,6 litre su tasarrufu sağlıyor. Beko’nun su verimliliğini gözeterek geliştirdiği yeni SaveWater serisi, her döngüde toplam 7,8 litreye kadar suyu kullanıcılara ve ekosisteme geri veriyor.

- Arçelik son 12 yılda yaklaşık 2,7 milyon hanenin günlük tüketimine denk su tasarrufu sağladı

Verilen bilgiye göre, Arçelik kaynak verimli yenilikleri desteklemenin yanı sıra su risklerini belirlemek ve verimliliği artırmak için kendi üretim operasyonlarında da en son teknolojilerden yararlanıyor. Şirket, son 12 yılda Türkiye’de yaklaşık 2,7 milyon hanenin günlük su tüketimine denk gelen 2,17 milyon metreküp suyun tasarruf edilmesini sağladı.

Sürdürülebilir su yönetimini teşvik etmek ve yerel toplulukların da katılımını sağlamak için hem küresel hem de yerel ortaklarla iş birliği yapan Arçelik, bu yıl yerel toplulukları güçlendirmek ve su ve sanitasyon çözümleri sağlamak için kalıcı bir etki yaratmak amacıyla Kenya’daki suya erişim projelerini finanse etmek için water.org ile bir çalışma başlattı.

- Yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir ürün ambalajları

Arçelik, kaynak verimliliğinden atık yönetimi ve geri dönüşüme kadar pek çok alanda yeni çalışmalar geliştiriyor. Çevre dostu ambalaj alternatiflerini de kapsayan bu çalışmalarla Arçelik 2021'de ocak, davlumbaz, küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği kategorilerinde EPS yerine 324 ton yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir karton ile 40 ton şekillendirilmiş selüloz kullandı.

Şirket, dünya çapında EPS içermeyen ambalajlarla büyük bir ev aletleri serisi sunan ilk ev aletleri üreticisi olma unvanın da sahip. Bu geniş kapsamlı taahhütler ve eylemler, Arçelik’e üst üste üçüncü kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ilk ve tek Türk üretici olmak ve FTSE4Good ve BIST Endeksleri’nde yer alması gibi önemli global ve sektörel başarılar getirdi.

