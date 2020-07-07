Arçelik ve kamu bankalarından sosyal hayatı destek paketlerinde iş birliği

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank ile iş birliğine imza atan Arçelik, kamu bankalarının hazırladığı sosyal hayatı destek kredi uygulamasına Türkiye’nin 81 ilindeki tüm Arçelik ve Beko bayileri ile katıldı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren çalışanlarının, müşterilerinin, tüm paydaşlarının ve toplumun sağlığı için önemli adımlar atan Arçelik, şimdi de salgının ekonomi üzerindeki etkileri ile mücadeleye destek oluyor.

Kamu bankalarının normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için hayata geçirdiği düşük faizli Sosyal Hayatı Destek Kredisi uygulamasına Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank iş birliği ile katılan Arçelik, müşterilerine birçok imkan sunacak.

- "Bu kampanya, müşterilerimizin finansman ihtiyacını karşılarken bayilerimizin işlerini canlandıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, son yıllarda beyaz eşya sektörünün en hareketli olduğu dönemin haziran ve eylül ayları arasına denk geldiğini belirtti.