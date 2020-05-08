YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Arçelik, yaratıcı fikirleri "Hack the Normal"de buluşturuyor

Arçelik, yaratıcı fikirleri "Hack the Normal"de buluşturuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.05.2020 13:13 | Son Güncelleme

Hack the Normal ismiyle, sağlıklı yaşam, sosyal yaşam, sürdürülebilir yaşam başlıklarıyla düzenlenecek online hackathon’da yaratıcı fikirlere Türkiye’nin patent şampiyonu Arçelik tarafından ürün geliştirme, tanıtım ve iş modeli desteği sunulacak

İSTANBUL (AA) - Arçelik, "Hack the Normal" ismiyle düzenleyeceği online hackathon’da yaratıcı fikirleri bir araya getiriyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, sağlıklı yaşam, sosyal yaşam, sürdürülebilir yaşam başlıklarıyla düzenlenecek online hackathon’da yaratıcı fikirlere Türkiye’nin patent şampiyonu Arçelik tarafından ürün geliştirme, tanıtım ve iş modeli desteği sunulacak.

Dijital dönüşüm vizyonunu gerçekleştirmek için yürüttüğü projelerin yanı sıra fikirlerin hayata geçirilmesine imkan sağlayacak teknolojik ve organizasyonel yapılar sunan Arçelik, küresel Kovid-19 krizinin beraberinde getirdiği dinamikleri etkili yönetmek için öncü bir adım daha atıyor.

Organik olarak büyüyen bir dayanışmanın, gidişatı tersine çevireceğine inanan Arçelik İnovasyon ekibi tarafından, 15-17 Mayıs tarihleri arasında "Hack the Normal" ismiyle düzenlenecek online hackathon, ticarileşme potansiyeli olan yeni ürün, hizmet ve iş modellerini geliştirmeye davet ediyor.

Arçelik’in ATÖLYE organizasyonu ile, günümüzün en önemli gündem maddelerinden “Sağlıklı Yaşam”, “Sosyal Yaşam” ve “Sürdürülebilir Yaşam” başlıklarında düzenleyeceği online hackathon için başvurular 8 Mayıs tarihinde başlayıp 13 Mayıs’a kadar devam edecek.

- Yeni dünya düzenine çözüm arayan tüm disiplinler bir araya geliyor

Farklı disiplinlerden bireylerin bir araya gelerek içinde bulunduğumuz krizden sonra "yeni normal" yaşamın nasıl olacağını sorgulayan Hack the Normal, salgının bireysel, toplumsal, maddi ve manevi olarak sekteye uğrattığı işleyişi, yeni bir yaklaşımla sürdürmeyi ve kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sosyoloji, tasarım, teknoloji, psikoloji, insan kaynakları, yönetim ve iletişim gibi birçok disiplinin buluşacağı hackathon’un başarılı takımları, Türkiye’nin patent şampiyonu Arçelik tarafından desteklenecek.

- Arçelik’ten yaratıcı fikirlere ürün geliştirme, tanıtım ve iş modeli desteği

Hack the Normal’e katılan takımlar araştırma, prototipleme ve hikaye anlatıcılığı gibi farklı alanlarda eğitimler alma ve seminerlere katılma imkanı bulacak. Katılımcılara ayrıca kendi alanlarındaki uzmanlardan mentorluk desteği alma fırsatı da sunulacak. Arçelik ve paydaşlarının bulunduğu değerlendirme ekibi tarafından seçilecek projelere, Arçelik tarafından prototipleme, üretim, belgelendirme için test ve onay süreçleri ile ilgili ürün geliştirme, Arçelik Türkiye kanalları üzerinden müşterilere erişim için tanıtım ve satış olanağı ile fikri hakları için iş modeli desteği sağlanacak.

Hack the Normal için başvurular hackthenormal.com adresinden yapılabiliyor. Hack the Normal, bu konularda fikirleri veya projeleri olan birey ve takımların başvurularını kabul ediyor. Takımlar, ön değerlendirme sonrası kabul edilecektir. Başvurusu kabul edilen bireylerin ise etkinlik öncesinde bir takıma dahil olmaları veya kendi takımlarını kurmaları bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
04:04
Sabah
05:46
Öğle
13:06
İkindi
16:59
Akşam
20:15
Yatsı
21:50

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Eyüpsultan’ın çocukları VEX World Robotics’te dünya 3.’sü oldu

Eyüpsultan’ın çocukları VEX World Robotics’te dünya 3.’sü oldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.