YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Arçelik yeni nesil süpürgesi Imperium Go Plus'ı satışa sundu

Arçelik yeni nesil süpürgesi Imperium Go Plus'ı satışa sundu

01.10.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arçelik yeni nesil süpürgesi Imperium Go Plus'ı satışa sundu

İSTANBUL (AA) - Arçelik, akıllı ekranı, yüksek emiş gücü ve zemin algılama teknolojisiyle her yüzeyde maksimum performans gösteren yeni nesil süpürgesi Imperium Go Plus’ı tüketicilerinin beğenisine sundu.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, temizlik alışkanlıklarını değiştirecek Imperium Go Plus 210AW emiş gücü ile evin ana süpürgesinin yerine geçiyor. Yeni nesil fırçası ile otomatik olarak zemin tipine göre emiş gücünü ayarlayarak kullanım süresini optimum süreye çıkaran Imperium Go Plus özellikle halılarda yüksek kademeye çıkarak etkin temizlik sağlıyor.

Gövde üzerinde yer alan ekranından anlık olarak kalan süreyi, emiş modunu ve şarj durumunu gösteren Imperium Go Plus, fırça, boru ve filtre kısmında meydana gelebilecek tıkanma durumlarında uyarısını ekran üzerindeki animasyon ile bildiriyor.

Fırçasız motor teknolojisi (BLDC) sayesinde yüksek performans sağlayan Imperium Go Plus’ın 15, 30 ve 60 dakika olmak üzere 3 kademe ayarı bulunuyor. Fırçasında bulunan led ışığı sayesinde gözden kaçan veya görülmeyen kirlerin detaylı temizliğine yardımcı olurken, 28.8V Li-ion pili ile uzun pil ömrü ile de dikkat çekiyor.

Yatak ve koltukların alt kısımları gibi ulaşılması zor yüzeylere eğilmeden kolay erişim sağlayan Imperium Go Plus, TrayClean özelliği sayesinde tek elle toz haznesini kolayca boşaltma imkanı sunuyor. Hafif ve ağırlık dengeli tasarımı sayesinde büyük kolaylık sağlıyor ve bu özelliği sayesinde süpürgeyi yere çekmek veya itmek için çaba sarf etmeye gerek kalmıyor. Ek aksesuarları ve bükülebilen borusu sayesinde, raflar, masa tezgâhı, koltuk altı, tavan olmak üzere tüm yüzeyleri eğilmeye gerek olmadan temizliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni iPhone'lar Türkiye'de! İşte fiyatlarYeni iPhone'lar Türkiye'de! İşte fiyatlar
PARTNERSelin Ciğerci yepyeni bir programla ekrana geliyor! İşte anlaştığı kanalSelin Ciğerci yepyeni bir programla ekrana geliyor! İşte anlaştığı kanal
İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandıİstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Ekim Cuma

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
12:59
İkindi
16:16
Akşam
18:54
Yatsı
20:13
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.