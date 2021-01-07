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Arçelik'in "Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" Nihat Bayız oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.01.2021 10:34 | Son Güncelleme

Arçelik'in "Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" Nihat Bayız oldu

İSTANBUL (AA) - Arçelik'in "Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı" görevine Nihat Bayız getirildi.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Bayız, 2016 yılında Harvard Business School'da İleri Yönetim Programı'nı tamamladı.

Bayız, profesyonel kariyerine 1994 yılında "Arçelik Üretim Mühendisliği" bölümünde mühendis olarak başladı.

Kariyerinin devamında "Bulaşık Makinesi ve Buzdolabı Ürün Direktörü", "Ürün Yönetimi Direktörü", Arçelik'in Romanya iştiraki olan "Arctic Genel Müdürü" ve "Ar-Ge Direktörü" olarak devam eden Bayız, Türkiye, Romanya, Tayvan, İngiltere, Tayland ve Çin olmak üzere 6 farklı ülkede 20 Ar-Ge Merkezi liderliği görevini de yürüttü.

Bayız'ın özellikle; üretim teknolojileri, yalın üretim yönetimi, global Ar-Ge yönetimi, açık inovasyon, teknoloji izleme ve ağ oluşturma, startup ekosistemleri, "agile" dönüşüm metodolojileri konularında güçlü deneyimi bulunuyor.

Nihat Bayız, "Koç Üniversitesi Arçelik Yaratıcı Endüstri Araştırmaları Merkezi" ve "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Danışma Kurulu" aktif üyeliklerine de devam ediyor.

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