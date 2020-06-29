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Arçelik’ten "vitaminleri koruyan buzdolabı"

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

Arçelik'in buzdolaplarında kullandığı mavi ışık teknolojisindeki uzmanlığıyla geliştirdiği gün döngüsü teknolojisi VitaminZone sayesinde meyve ve sebzeler vitamin değerlerini kaybetmiyor

İSTANBUL (AA) - Arçelik VitaminZone teknolojili buzdolaplarındaki gün döngüsü özelliği sayesinde meyve ve sebzeler uzun süre tazeliklerini korurken, vitamin değerlerini de kaybetmiyor.

Firma açıklamasına göre, Türkiye’nin ilk buzdolabını üreten Arçelik, müşterilerinin beklentilerini karşılamak ve günlük hayattaki problemlerine çözüm bulmak için yenilikçi ürünler sunmaya devam ediyor. Arçelik, buzdolaplarında kullandığı mavi ışık teknolojisindeki uzmanlığıyla gün döngüsü teknolojisi VitaminZone'u geliştirdi. VitamineZone teknolojisi sayesinde meyve ve sebzeler vitamin değerlerini kaybetmiyor.

Dark Inox renkli buzdolabındaki FullFresh+ teknolojisi sebzelik içerisindeki nem oranını taze yeşillikler, sebze ve meyveler için en ideal seviyede tutuyor. Soğutucu ve dondurucu bölmelerinde birbirinden bağımsız olarak çalışan iki ayrı soğutma sistemi ile gıdaların kurumasını, donmasını ve koku karışımını engelliyor. Kahvaltılık 0° bölmesi ise hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin saklanması için ideal bir alan oluşturuyor. Dark Inox rengiyle şıklık ve tasarımı bir aradan sunan buzdolabı, elektronik göstergesi, yan duvarlarında bulunan LED aydınlatmaları ve 580 litrelik geniş hacmi ile kolay kullanım imkanı sağlıyor.

HomeWhiz akıllı ev teknolojisi sayesinde WiFi ile uzaktan erişim imkanı sağlayan bu ürün A++ enerji seviyesi ile tasarruf sağlıyor, 39 Dba ses seviyesi ile çalıştığını hissettirmiyor.

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