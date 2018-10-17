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Arda-Berkay kavgasında olay iddia: Mekanı tarayacaksınız!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 09:39 | Son Güncelleme

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay şahin arasında yaşanan kavgada bomba bir iddia ortaya atıldı. Burnu kırılan Berkay bakın Arda Turan için ne istemiş

Arda-Berkay kavgasında olay iddia: Mekanı tarayacaksınız!

Sunucu Ece Erken, televizyon programında davada tanık olan ancak adını vermek istemeyen ünlü bir ismin iddialarını ekrana taşıdı.

"NASIL VURURSUN BANA?"

Takvim Gazetesi'nin yer verdiği olay iddiaya göre; "Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Emirgan'daki eğlence mekanında tuvalete giderken Arda'nın dirseği kendisine çarptı. Bunun üzerine "Nasıl vurursun sen bana?" diyerek tepki gösterdi.

Ardından Özlem Ada'nın eşi Berkay, Arda'nın olduğu masaya geldi. Futbolcunun omzuna dokunarak "Kaptan seninle bir konuşabilir miyiz?" dedi. Tam Arda'yı ensesinden tutarken yumruk yedi.

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"ARDA'NIN BACAĞINA SIKACAKSINIZ"

Berkay, Arda'nın yumruğundan sonra dışarı çıkıp telefonla birilerini aradı ve "Bu mekanı tarayacaksınız, Arda'nın da bacağına sıkacaksınız" dedi. Arda da arkadaşları tarafından dışarı çıkarıldı.

Arda Turan, evde eşini titreyerek korkmuş gördü. Özlem Ada Şahin'in eşi Aslıhan Doğan'ı aradığını öğrenince çok sinirlendi ve silahını alıp hastaneye gitti."

Geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düşen habere göre ise Arda Turan Berkay'ın eşini taciz etmiş ve ardından da Berkay'ın burnunu kırmıştı. Açılan kamu davasında Arda Turan için 12,5 yıl hapis isteniyor...


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Okuyucu Yorumları 18 yorum
az bile yapmısın arda burcuva gurubuna haddını bıldır semt cocugusun sen
Hepsi birbirinden beter
Olay aydınlatılmalı ve suçlu olan babamda olsa cezaevini boylamalı...
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