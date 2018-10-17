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Arda Turan ve Berkay'ın duruşma tarihi belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

Arda Turan ve Berkay kavgasında sular durulmuyor! İki tarafta birbirine dava açarken kamu davası ise başlıyor! Futbolcu Arda Turan ve Berkay Şahin'in duruşma tarihi belli oldu! Açılan kamu davasında Arda Turan'ın 12 yıl hapsi isteniyor!

Arda Turan ve Berkay'ın duruşma tarihi belli oldu

Arda Turan ve Berkay Şahin'in kavga olayını yakından takip eden Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı.

Erdinç, Arda Turan ve Berkay Şahin'in duruşma tarihini açıkladı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim gecesi futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme, tarafların karşılaşacağı duruşma tarihini de 30 Ocak 2019 tarihi olarak belirledi.

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Mahkeme sürpriz tanığında dinlenmesini istedi. Sürpriz tanığa kağıt gönderip o gün duruşmada olmasını istedi.

Arda ve Berkay 30 Ocak'ta mahkemede yüzleşecek.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı İbrahim Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin "müşteki", futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin ise "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
normal vatandaş olucak içerdeydi şu anda.. adalet yerini bulsun tehdit var taciz var ruhsatsız silahla kamu mekanını basmak var huzuru bozmaktan adam yaralamaya kadar herşeyi denemiş bu kardeşimiz o akşam. tacizi kanıtlayamaz belki ama diğerleri kameralar önünde sabittir..
BERKAY REZİLİDE CANER İN KARIYLA GEZİYORDU .
Müebbet verin. Rus adaletini örnek alın. Kokorin ile Mamaev içeride.
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