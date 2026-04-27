Arda'dan sonra bir şok daha! Hakan Çalhanoğlu sezonu kapattı: Dünya Kupası...

Milli takımda sakatlık kabusu devam ediyor. Arda Güler’in ardından, kaptan Hakan Çalhanoğlu’ndan gelen haber futbolseverleri yasa boğdu. Inter formasıyla Como maçında sakatlanan yıldız oyuncu için İtalya'dan hem kötü hem de umut verici haberler geldi.

ARDA'DAN SONRA BİR ŞOK DAHA! HAKAN ÇALHANOĞLU SEZONU KAPATTI...

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Como mücadelesinde yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, milli futbolcuyu Torino karşılaşmasında riske etmeme kararı alırken, İtalyan basınından gelen bilgiler tecrübeli orta sahanın sezonu kapattığı yönünde.

DÜNYA KUPASI İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Sakatlık haberi başta moralleri bozsa da, gelen son bilgiler yüreklere su serpti. Milli futbolcunun tedavisine hemen başlandığı ve yaklaşık 1 ay içinde tamamen hazır hale geleceği kaydedildi. Bu gelişmeyle birlikte Hakan'ın, yaklaşan Dünya Kupası'nda Ay-Yıldızlı formayı giymesinin önünde bir engel kalmadığı belirtildi.

ARDA GÜLER SONRASI İKİNCİ DARBE

Arda Güler'in sakatlığıyla sarsılan A Milli Takım'da, Hakan Çalhanoğlu’nun da sezonun kalan bölümünde kulüp takımında oynayamayacak olması teknik heyeti endişelendiriyor. Ancak kaptanın Dünya Kupası’na yetişecek olması, turnuva öncesi en büyük teselli kaynağı oldu.

ARDA GÜLER'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR BELLİ OLDU!

Real Madrid'de yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası tedavi sürecine başlanan Arda Güler'in sahalardan uzak kalacağı takvim netleşirken, genç yıldızın Espanyol, Barcelona, Real Oviedo, Sevilla ve Athletic Bilbao mücadelelerinde takımdaki yerini alamayacağı kesinleşti. Real Madrid formasıyla sezonun kritik virajındaki bu 5 önemli karşılaşmayı kaçıracak olan Arda için en büyük teselli ise sağlık durumunun haziran ayındaki büyük randevuya engel teşkil etmemesi oldu; milli futbolcunun tedaviye vereceği yanıtla birlikte A Milli Takım kafilesindeki yerini alarak Dünya Kupası'nda boy göstermesi bekleniyor.