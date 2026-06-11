Tahliye edilen Erden Timur için flaş Galatasaray çağrısı!

Galatasaray camiasını ve iş dünyasını sarsan büyük davada bugün çok flaş bir gelişme yaşandı. Aylardır cezaevinde bulunan kulübün eski yöneticisi Erden Timur hakkında mahkemeden flaş bir karar çıkarken, gazeteci Ali Bozkurt da bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı yönetime tarihi bir çağrıda bulundu.

TAHLİYE KARARI SONRASI GALATASARAY İÇİN FLAŞ ÇAĞRI GELDİ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türk futbolunun üzerine kabus gibi çöken "Futbolda şike ve bahis" soruşturması kapsamında aylardır tutuklu bulunan NEF Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Sportif AŞ eski Başkan Vekili Erden Timur hakkında nihayet sıcak bir gelişme yaşandı. Mahkeme, dosyadaki mevcut durumu göz önünde bulundurarak ünlü iş insanı hakkında tahliye kararı verdi ve Timur serbest bırakıldı.

29 ARALIK’TAN BU YANA HÜCREDEYDİ

Galatasaray’ın kazandığı üst üste şampiyonluklarda transferlerin mimarı ve kulübün en sevilen figürlerinden biri olan Erden Timur, "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla başlatılan operasyon neticesinde 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 6 aydır parmaklıklar arkasında bulunan ve hukuki mücadelesini sürdüren Timur’un özgürlüğüne kavuşması, sarı-kırmızılı camiada adeta bayram havası estirdi.

ALİ BOZKURT'TAN YÖNETİME ÇAĞRI: "YENİDEN GÖREVE GETİRİLMELİ!"

Erden Timur’un cezaevinden çıkması futbol kulislerini de anında hareketlendirdi. Gazeteci Ali Bozkurt, tahliye kararının hemen ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir analiz paylaşarak Dursun Özbek yönetimine seslendi. Timur’un Galatasaray için hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Erden Timur bugün tahliye edilecek. Galatasaray yönetiminin görevlendirme için hamle yapması büyük kazanç sağlatır."