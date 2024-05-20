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Arda Güler 2 gol attı, Ancelotti öve öve bitiremedi! İngiliz spikerden Messi benzetmesi geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.05.2024 10:17
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Real Madrid'de son haftalarda forma şansı bulan ve bu fırsatı oldukça iyi değerlendiren Arda Güler son oynanan mücadelede de 2 gol atarken, maçı anlatan İngiliz spikerden milli yıldız için Messi benzetmesi geldi. İşte detaylar...

Arda Güler 2 gol attı, Ancelotti öve öve bitiremedi! İngiliz spikerden Messi benzetmesi geldi
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid formasıyla bu sezon ligde 4. kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda, İspanyol takımında en az süre alıp en çok gol atan futbolcu olarak öne çıktı. Milli yıldız son oynanan Villarreal mücadelesini de 2 golle tamamlarken 4-4 berabere biten maçın ardından Carlo Ancelotti, deplasmanda 4-4 berabere kaldıkları Villarreal maçında iki gol atan Arda Güler'i övdü.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

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Ancelotti, basın toplantısındaki konuşmasında, "Arda, özel olduğunu gösterdi. Kaleye ne kadar yakın oynarsa o kadar iyi. Özel bir yeteneği var. Bu yeteneğini kaleye uzak olmaktan daha çok yakın olduğunda daha iyi gösterebiliyor." dedi.

Diğer yandan Arda Güler ile ilgili Marca gazetesinin internet sitesinde yapılan şu yorum dikkati çekti:

"Real Madrid'e bu sezon en son katılan futbolculardan Arda Güler, inanılmaz işler yapıyor. Türk futbolcu, buraya gelmeden sadece 18 yaşındaydı ve sadece Fenerbahçe'deki oyunuyla Türkiye'de tanınıyordu. Onu izlemek, Türkiye'ye gitmek ve 30 milyon avro ödemek gerekiyordu. Bugün Madrid istese onu 80 milyon avroya satabilir ama eflatun beyazlılar onu kiralamak bile istemiyor. Güler'de bir dünya yıldızlığı var. Bu sezon 6 gol attı. Arda bir fenomen."

As gazetesi de Real Madrid'e attığı 4 golün ardından La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sıraya çıkan Villarrealli futbolcu Alexander Sorloth ve Arda Güler'i öne çıkararak, "Sorloth ve Güler şov" diye yazdı.

Arda'nın Real Madrid'i "dinamitleyen isim" olduğunu kaydeden As, "Real Madrid, Arda ile hiç beklemediği bir uzman buldu. Arda hiçbir pozisyonu kaçırmayan, çekiciliği olan bir solak." yorumunu yaptı.

İNGİLİZ SPİKERDEN 'MESSI' BENZETMESİ'

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Öte yandan karşılaşmayı anlatan İngiliz spiker Arda Güler için 'Artık söyleyeceğim biraz iddialı olacak ama Messi'ye benzemiyor mu?' ifadelerini kullandı.

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