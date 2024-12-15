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Arda Güler adını Real Madrid tarihine yazdırdı! 21. yüzyılda bunu başaran yok

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.12.2024 10:54
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Milli yıldızımız Arda Güler Rayo Vallecano deplasmanına ilk 11'de başladı. Mücadelede istediği sonucu alamayan Real Madrid 3-3 sonuca razı oldu. Karşılaşmada iki asist yapan Arda Güler 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir lig maçında iki asist yapan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Arda Güler adını Real Madrid tarihine yazdırdı! 21. yüzyılda bunu başaran yok

LaLiga'nın 17. haftasında Rayo Vallecano'ya konuk olan Real Madrid, karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak puanını 37 yaparken 38 puanla lider Barça'nın önüne geçme fırsatını kaçırdı.

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İLK 11'DE BAŞLADI

İspanya La Liga'da Rayo Vallecano ile deplasmanda karşı karşıya gelen Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Geceye damga vuran 19 yaşındaki yıldız, maçın başlar düdüğüyle birlikte orta sahada şansını denedi ama top kalenin üstünden auta gitti.

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İKİ ASİSTLE KATKI SUNDU

Rayo Vallecano, 4. dakikada Unai Lopez ve 36. dakikada Abdul Mumin'in attığı gollerle Real Madrid karşısında 2-0 öne geçti. 39. dakikada Federico Valverde ile skoru 2-1 yapan Real Madrid, karşılaşmanın 45. dakikasında Jude Bellingham'ın attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Eflatun-beyazlılar, 56. dakikada Rodrygo'nun attığı gol ile 3-2 öne geçmeyi başardı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Valverde ve Rodrygo'ya gol pası veren Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir lig maçında iki asist yapan en genç futbolcu oldu.

Karşılaşmanın ardından da "Bize güvenin, birlikte savaştığımızda harika şeyler olur. Hala Madrid!" paylaşımında bulundu.

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79 DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

Maçın 64. dakikasında ev sahibi ekip, pes etmedi ve Palazon'un kaydettiği golle skora denge getirdi. Carlo Ancelotti mücadelenin 79. dakikasında milli yıldız Arda Güler'i oyundan aldı ve yerine Ceballos'u sahaya sürdü.

Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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