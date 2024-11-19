Arda Güler, Ancelotti'nin sonunu getirdi! Tecrübeli teknik adam Real Madrid'den ayrılıyor hem de Arda yüzünden!

Bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin altında kalan Real Madrid'de Ancelotti ile yollar ayrılıyor.

BREZİLYA'NIN BAŞINA GEÇİYOR

Brezilya Futbol Federasyonu, Ancelotti'nin ayrılacağını duymasının ardından harekete geçti ve girişimlere başladı. Ancelotti'ye resmi teklif yapan Brezilya, beklemeye geçti.

ARDA VE ENDRICK İNADI BİTİRDİ

Endrick ve Arda Güler'e karşı ön yargılı olan Ancelotti, iki oyuncuyu oynatmamasıyla taraftarın tepkisini çekmişti. İspanyol basınında yer alan haberin detaylarında, Arda Güler ile inatlaşması, Ancelotti'nin sonunu getirdiği yazıldı.