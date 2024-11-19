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Arda Güler, Ancelotti'nin sonunu getirdi! Tecrübeli teknik adam Real Madrid'den ayrılıyor hem de Arda yüzünden!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.11.2024 16:36
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Real Madrid'de Carlo Ancelotti için yolun sonuna gelindi. Arda Güler ve Endrick'i bir türlü ilk 11'de oynatmayan Ancelotti'nin bu tavrı yönetimin sabrını taşırdı. Takımdaki oyuncuların yavaş yavaş güvenini kaybeden Ancelotti'nin devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Arda Güler, Ancelotti'nin sonunu getirdi! Tecrübeli teknik adam Real Madrid'den ayrılıyor hem de Arda yüzünden!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin altında kalan Real Madrid'de Ancelotti ile yollar ayrılıyor.

BREZİLYA'NIN BAŞINA GEÇİYOR

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Brezilya Futbol Federasyonu, Ancelotti'nin ayrılacağını duymasının ardından harekete geçti ve girişimlere başladı. Ancelotti'ye resmi teklif yapan Brezilya, beklemeye geçti.

ARDA VE ENDRICK İNADI BİTİRDİ

Endrick_20Guler_20GOAL

Endrick ve Arda Güler'e karşı ön yargılı olan Ancelotti, iki oyuncuyu oynatmamasıyla taraftarın tepkisini çekmişti. İspanyol basınında yer alan haberin detaylarında, Arda Güler ile inatlaşması, Ancelotti'nin sonunu getirdiği yazıldı.

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Arda Güler ancelotti real madrid
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