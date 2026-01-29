SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Arda Güler Benfica maçında oyundan alınınca çıldırdı! "Neden hep ben"

Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının son maçında Real Madrid deplasmanda Benfica'ya konuk oldu. İspanyol devi karşılaşmadan 90+8'de kaleci Trubin'den yediği golle ilk 8 dışında kalırken, Benfica ise kendisini son saniyelerde 24.sıraya attı ve bir üst tura kalabildi. Öte yandan maça ilk 11'de başlayan Arda Güler ise 79.dakikada oyundan alınırken epey bir sinirlendi.

Arda Güler Benfica maçında oyundan alınınca çıldırdı! "Neden hep ben"
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'in Benfica deplasmanında sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıktı. Kırmızı kartların ve gollerin havada uçuştuğu maçta genç oyuncu oyundan alınırken teknik direktör Arbeloa'ya büyük tepki gösterdi. İşte detaylar...

KALECİ TRUBİN SON SANİYEDE ATTI!

Arda Güler Benfica maçında oyundan alınınca çıldırdı! "Neden hep ben" 1

Maçın kader anı 90+8. dakikada yaşandı. Skor 3-2 Benfica lehineyken, bu sonuç Portekiz ekibine yetmiyordu. Averajla 25. sırada kalıp Avrupa'ya veda edecek olan Benfica'da, son köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Anatoliy Trubin sahne aldı. Ukraynalı eldiven, attığı golle skoru 4-2'ye getirdi ve takımını kelimenin tam anlamıyla ipten alarak 24. sıradan play-off turuna soktu. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, son dakikada gelen mucize gol sonrası sahaya girerek müthiş bir sevinç yaşadı.

HÜSRAN GECESİ... RAKİP BELLİ OLUYOR!

Arda Güler Benfica maçında oyundan alınınca çıldırdı! "Neden hep ben" 2

Real Madrid son hafta öncesi sıralamada 3. olarak yer alırken, aldığı bu mağlubiyetle ilk 8 dışında kalarak direkt üst tura çıkma şansını yok etti. Sinirlerin gergin olduğu bu karşılaşmada Asencio ve Rodrygo kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.
Öte yandan Madrid ekibi bu sonuçla ilk 8 dışında kalarak elemelere kalırken, son 16 için rakipleri de belli oldu. Los Galakticos, Benfica ve Bodo'dan biri ile eşleşecek ve bu kura çekimi cuma günü gerçekleştirilecek.

GECEYE DAMGA VURAN İSYAN!

Arda Güler Benfica maçında oyundan alınınca çıldırdı! "Neden hep ben" 3

Milli futbolcumuz gösterdiği başarılı performansa rağmen eski teknik direktör Xabi Alonso ve yeni teknik direktör Arbeloa tarafından hep oyundan alınan isimlerden biri oldu. Buna isyan eden Arda, Benfica maçından oyundan alınırken ‘Always me, always me!’ (Her zaman ben, her zaman ben!) diyerek teknik heyete tepki gösterdi.

MBAPPE'YE ASİST YAPTI...

Arda Güler Benfica maçında oyundan alınınca çıldırdı! "Neden hep ben" 4

Arda Güler, dün gece Benfica-Real Madrid karşılaşmasında oldukça etkili bir oyun sergilerken, 20 yaşındaki futbolcu, Kylian Mbappe'nin 58. dakikada kaydettiği golün asistini yaptı. Sağ kanattan getirdiği topta rakiplerinden kolay sıyrılan Milli futbolcu ceza sahası içinde penaltı noktasındaki Mbappe'yi gördü ve o golle asist yapmayı başardı.

ASİST LİDERİ OLDU!

Arda Güler Benfica maçında oyundan alınınca çıldırdı! "Neden hep ben" 5

Milli yıldızımız Arda Güler, 7 asistle La Liga'da 2. sırada, 4 asistle Şampiyonlar Ligi'nde zirvede yer alırken, İspanyol fubol devinde bir türlü 90 dakika sahada kalamaması otoriteler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Arda Güler Benfica maçında oyundan alınınca çıldırdı! "Neden hep ben" 6

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a ağır eleştiri! "Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan..."Galatasaray'a ağır eleştiri! "Yere göğe koyamadığımız, uçan kaçan..."
Guardiola'dan maç sonunda itiraf! G.Saray'ı örnek gösterdiGuardiola'dan maç sonunda itiraf! G.Saray'ı örnek gösterdi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho SL Benfica Arda Güler son dakika real madrid şampiyonlar ligi tepki Alvaro Arbeloa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.