Arda Güler Benfica maçında oyundan alınınca çıldırdı! "Neden hep ben"

Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'in Benfica deplasmanında sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıktı. Kırmızı kartların ve gollerin havada uçuştuğu maçta genç oyuncu oyundan alınırken teknik direktör Arbeloa'ya büyük tepki gösterdi. İşte detaylar...

KALECİ TRUBİN SON SANİYEDE ATTI!

Maçın kader anı 90+8. dakikada yaşandı. Skor 3-2 Benfica lehineyken, bu sonuç Portekiz ekibine yetmiyordu. Averajla 25. sırada kalıp Avrupa'ya veda edecek olan Benfica'da, son köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Anatoliy Trubin sahne aldı. Ukraynalı eldiven, attığı golle skoru 4-2'ye getirdi ve takımını kelimenin tam anlamıyla ipten alarak 24. sıradan play-off turuna soktu. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, son dakikada gelen mucize gol sonrası sahaya girerek müthiş bir sevinç yaşadı.

HÜSRAN GECESİ... RAKİP BELLİ OLUYOR!

Real Madrid son hafta öncesi sıralamada 3. olarak yer alırken, aldığı bu mağlubiyetle ilk 8 dışında kalarak direkt üst tura çıkma şansını yok etti. Sinirlerin gergin olduğu bu karşılaşmada Asencio ve Rodrygo kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.

Öte yandan Madrid ekibi bu sonuçla ilk 8 dışında kalarak elemelere kalırken, son 16 için rakipleri de belli oldu. Los Galakticos, Benfica ve Bodo'dan biri ile eşleşecek ve bu kura çekimi cuma günü gerçekleştirilecek.

GECEYE DAMGA VURAN İSYAN!

Milli futbolcumuz gösterdiği başarılı performansa rağmen eski teknik direktör Xabi Alonso ve yeni teknik direktör Arbeloa tarafından hep oyundan alınan isimlerden biri oldu. Buna isyan eden Arda, Benfica maçından oyundan alınırken ‘Always me, always me!’ (Her zaman ben, her zaman ben!) diyerek teknik heyete tepki gösterdi.

MBAPPE'YE ASİST YAPTI...

Arda Güler, dün gece Benfica-Real Madrid karşılaşmasında oldukça etkili bir oyun sergilerken, 20 yaşındaki futbolcu, Kylian Mbappe'nin 58. dakikada kaydettiği golün asistini yaptı. Sağ kanattan getirdiği topta rakiplerinden kolay sıyrılan Milli futbolcu ceza sahası içinde penaltı noktasındaki Mbappe'yi gördü ve o golle asist yapmayı başardı.

ASİST LİDERİ OLDU!

Milli yıldızımız Arda Güler, 7 asistle La Liga'da 2. sırada, 4 asistle Şampiyonlar Ligi'nde zirvede yer alırken, İspanyol fubol devinde bir türlü 90 dakika sahada kalamaması otoriteler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.