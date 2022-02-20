Son dakika: Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldızı Arda Güler, çocukluğunda tuttuğu takımı maç sonrasında açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarların maç boyunca büyük destek verdiği genç oyuncu maç sonunda yayıncı kuruluşa röportaj verdi. Maçı kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden 16 yaşındaki Arda Güler sözlerinin devamında ,"Çocukluktan beri Fenerbahçeliyim. Kadroda kaliteli isimler var. Onlardan öğreniyorum, sahada da yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLUYUM"

İlk 11 başlamasıyla ilgili konuşan Arda Güler "Çok mutluyum. Taraftarlarımız 'Arda, Arda' dedi. Çok mutlu oldum. 3 sene önce Fenerbahçe'ye geldim. Allah nasip etti, tam 3 sene sonra ilk 11 çıktım. Takım olarak galibiyet için elimizden geleni yaptık ve kazandık." dedi.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ FENERBAHÇELİYİM"

Arda Güler ayrıca "Çocukluktan beri Fenerbahçeliyim. Kadroda kaliteli isimler var. Onlardan öğreniyorum, sahada da yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Kendini geliştirmek için çalıştığını vurgulayan Arda Güler "Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bruno Fernandes, Mesut Özil..." dedi.



