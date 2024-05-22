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Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun başına bela oldu! 19 yaşında adını tarihten sildi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.05.2024 16:29
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Real Madrid formasını sırtına geçiren ve son haftalarda gösterdiği performansla büyük alkış toplayan Arda Güler, adını şimdiden tarihe yazdırdı. Real Madrid formasıyla 6 gole ulaşan milli oyuncu Ronaldo'yu geride bırakmayı başardı.

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun başına bela oldu! 19 yaşında adını tarihten sildi...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İstediği forma şansını ligin son maçlarında bulmaya başlayan Arda Güler, oynadığı maçlarda gol atmaya devam ediyor. Son olarak Villarreal filelerine 2 gol birden atan Arda Güler, Real Madrid adına maçın yıldızlarından biri olmuştu.

RONALDO'YU TARİHTE SİLDİ

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19 yaşındaki Arda Güler, La Liga'daki gol sayısını 6'ya çıkarttı. Real Madrid tarihinde en az dakikada en fazla gol rekorunu kıran Arda Güler, Ronaldo'yu geride bırakmayı başardı.

Cristiano Ronaodo: 436dk - 6 gol
Arda Güler: 373dk - 6 gol

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON TAKIMDA KALIYOR

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Gösterdiği performansın ardından akıllardaki soru işaretlerini teker teker silen Arda Güler'in önümüzdeki yıl kesin olarak Real Madrid'de kalacağı öğrenildi.

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Cristiano Ronaldo Arda Güler real madrid
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