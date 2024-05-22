Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun başına bela oldu! 19 yaşında adını tarihten sildi...

İstediği forma şansını ligin son maçlarında bulmaya başlayan Arda Güler, oynadığı maçlarda gol atmaya devam ediyor. Son olarak Villarreal filelerine 2 gol birden atan Arda Güler, Real Madrid adına maçın yıldızlarından biri olmuştu.

RONALDO'YU TARİHTE SİLDİ

19 yaşındaki Arda Güler, La Liga'daki gol sayısını 6'ya çıkarttı. Real Madrid tarihinde en az dakikada en fazla gol rekorunu kıran Arda Güler, Ronaldo'yu geride bırakmayı başardı.

Cristiano Ronaodo: 436dk - 6 gol

Arda Güler: 373dk - 6 gol

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON TAKIMDA KALIYOR

Gösterdiği performansın ardından akıllardaki soru işaretlerini teker teker silen Arda Güler'in önümüzdeki yıl kesin olarak Real Madrid'de kalacağı öğrenildi.





