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Arda Güler: "Daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.07.2024 17:53
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A Milli Futbol Takımı’nın genç yeteneği Arda Güler, Hollanda’ya yenilerek turnuvadan elenmeleriyle ilgili, "Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceği dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz" dedi.

Arda Güler: "Daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz"

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda’ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Millilerin genç yıldızı Arda Güler, müsabakanın son düdüğünün ardından takım arkadaşlarını tek tek teselli etti. Arda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.

Ay-yıldızlı formayı giymenin çok büyük gurur olduğundan bahseden Güler, “Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceği dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz. İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bur formayı giymek en büyük gurur” ifadelerini kullandı.

Euro 2024


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