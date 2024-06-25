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Arda Güler de Nacho Fernandes'e veda etti! 'Teşekkürler kaptan'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.06.2024 17:07
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Real Madrid tecrübeli isimlerinden Nacho Fernandez ile yollarını ayırırken, milli yıldız Arda Güler'den de Fernandez için bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Arda Güler de Nacho Fernandes'e veda etti! 'Teşekkürler kaptan'

Hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi’nde kupanın sahibi olan Real Madrid, takımın tecrübeli isimlerinden Nacho Fernandez ile yollarını ayırma kararı aldı.

REAL MADRID'DEN RESMİ AÇIKLAMA

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Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Nacho Fernandez, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı. Real Madrid olarak, kulübümüzün büyük efsanelerinden Nacho'ya şükran ve sevgilerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ARDA GÜLER'DEN VEDA GELDİ

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Fernandez’in ayrılığı İspanya’da büyük bir üzüntüye sebep olurken Real Madrid’in geç yıldızı ve milli takımın göz bebeği Arda Güler’den bir paylaşım geldi.

Nacho Fernandez ile birlikte çekilen bir resmini sosyal medya hesabından paylaşan Arda Güler kaptanına veda etti.

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