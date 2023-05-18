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Arda Güler'den Jorge Jesus'a olay hareket! Portekizli teknik adam saha kenarında çılgına döndü...

18.05.2023 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Arda Güler ile Jorge Jesus arasında gerginlik yaşandı. Bir pozisyonda top kaybı yapan Arda'yı kenardan uyaran Jorge Jesus'a genç oyuncudan beklenmedik bir tepki geldi.

Arda Güler'den Jorge Jesus'a olay hareket! Portekizli teknik adam saha kenarında çılgına döndü...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Ligin 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadelede Arda Güler'in yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

TOP KAYBI SONRASI ÇILGINA DÖNDÜ

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Karşılaşmanın ikinci yarısında basit bir top kaybı yapan Arda Güler'e Jorge Jesus'tan tepki geldi. Oyun oynanırken saha kenarına kadar gelen Jorge Jesus, Arda Güler'e şiddetle bağırdı. Bu hareket sonrası Arda Güler, Jorge Jesus'a kollarıyla 'yeter' hareketi yaptı.

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JORGE JESUS DAHA DA SİNİRLENDİ

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Arda Güler'in 'yeter' hamlesine bir hayli şaşıran Jorge Jesus, Arda'nın sakinleşmesi için bir uyarı daha yaptı. Genç oyuncu bu uyarının ardından yeniden Jesus'a sakin olmasını söyledi ve ikilinin arasındaki konuşma sona erdi.

GUARDIOLA İLE DE BRUYNE ARASINDA DA YAŞANMIŞTI

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Geçtiğimiz gün oynanan Manchester City-Real Madrid maçında Guardiola, Kevin De Bruyne'nin topu sürdüğü bir pozisyon sırasında yedek kulübesinden 'pas ver' diye bağırmıştı. Bu direktiften sonra topu kaptıran Belçikalı orta sahanın sinirli bir şekilde Guardiola'ya dönüp iki kez 'kapa çeneni' diye bağırdığı anlar yayına yansımıştı.


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