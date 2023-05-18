Arda Güler'den Jorge Jesus'a olay hareket! Portekizli teknik adam saha kenarında çılgına döndü...

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Ligin 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadelede Arda Güler'in yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

TOP KAYBI SONRASI ÇILGINA DÖNDÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısında basit bir top kaybı yapan Arda Güler'e Jorge Jesus'tan tepki geldi. Oyun oynanırken saha kenarına kadar gelen Jorge Jesus, Arda Güler'e şiddetle bağırdı. Bu hareket sonrası Arda Güler, Jorge Jesus'a kollarıyla 'yeter' hareketi yaptı.

JORGE JESUS DAHA DA SİNİRLENDİ

Arda Güler'in 'yeter' hamlesine bir hayli şaşıran Jorge Jesus, Arda'nın sakinleşmesi için bir uyarı daha yaptı. Genç oyuncu bu uyarının ardından yeniden Jesus'a sakin olmasını söyledi ve ikilinin arasındaki konuşma sona erdi.

GUARDIOLA İLE DE BRUYNE ARASINDA DA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz gün oynanan Manchester City-Real Madrid maçında Guardiola, Kevin De Bruyne'nin topu sürdüğü bir pozisyon sırasında yedek kulübesinden 'pas ver' diye bağırmıştı. Bu direktiften sonra topu kaptıran Belçikalı orta sahanın sinirli bir şekilde Guardiola'ya dönüp iki kez 'kapa çeneni' diye bağırdığı anlar yayına yansımıştı.



