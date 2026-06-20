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Arda Güler'den kahreden veda sözleri: "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"

2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Takımımızda genç yıldız Arda Güler, Paraguay yenilgisinin ardından kameralar karşısına geçti. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan milli futbolcu, alınan sonuçtan dolayı utanç duyduklarını belirterek tüm Türkiye'den özür diledi.

Arda Güler'den kahreden veda sözleri: "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
Emre Şen

Amerika rüyası kabusa dönen A Milli Futbol Takımımızda, Paraguay karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ve turnuvaya vedanın yankıları sürüyor. Karşılaşmanın ardından büyük bir üzüntü yaşayan milli oyuncularımızdan Arda Güler, yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajda oldukça duygusal ve özeleştiri dolu açıklamalara imza attı.

"UTANÇ DUYUYORUZ, BÖYLE OLMAMALIYDI"

Sahada istediklerini bir türlü yapamadıklarını ve takım olarak büyük bir yıkım yaşadıklarını vurgulayan genç yıldız, "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz!" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Gelecek turnuvalara işaret eden Arda, bu kötü anıyı unutturmak için kariyeri boyunca elinden gelenin en iyisini yapacağının sözünü verdi.

Kadrodaki oyuncuların bireysel kalitesine de dikkat çeken başarılı futbolcu, "Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı!" diyerek takım olarak beklentilerin çok altında kaldıklarını itiraf etti.

"ARKADAŞLIKLA İLGİLİ BİR SORUN YOK"

Kötü sonuçların ardından kamuoyunda oluşabilecek "takım içi kriz" iddialarının da önüne geçen Arda Güler, soyunma odasında herhangi bir gruplaşma veya iletişim problemi olmadığını net bir dille ifade etti.

Genç yetenek, "Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok! Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık. Özür dileriz!" diyerek sorunun tamamen saha içindeki bitiricilik ve oyun planını uygulayamamak olduğunu vurguladı.

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Türkiye Arda Güler dünya kupası
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