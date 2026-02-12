Arda Güler’den mobbing iddialarına sert yanıt! Gerçek bambaşka çıktı

Takım arkadaşlarıyla herhangi bir sorun yaşamadığının altını çizen milli futbolcu, kamuoyundan çıkan haberlere itibar edilmemesini rica etti.

Arda Güler’in bu açıklaması, son günlerde gündemi meşgul eden iddialara doğrudan bir yanıt olarak yorumlandı.

ARDA'DAN YANIT GECİKMEDİ!

Arda Güler, "Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim.

İlk günümdem itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum.

Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum." dedi.

REAL MADRİD'DEN PAYLAŞIM GELDİ...

NE OLMUŞTU?

Sports Digital'e konuşan Arda Güler'i Fenerbahçe'ye kazandıran eski Fenerbahçe Scout Şefi Serhat Pekmezci, "Arda Güler, şu anda Real Madrid'de çok ciddi mobbing yiyor. Orada bir oyuncu grubu var, Arda'yı bir türlü benimseyemediler. Maalesef egosu çok yüksek oyuncular. Alvaro Arbeloa'nın yaptıkları... Arda çok sabırlıdır, farkındalığı yüksektir ama o bile artık 'Neden her zaman ben' diye isyan etmeye başladı." demişti.