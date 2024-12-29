Arda Güler'den sürpriz! Ünlü dizi 'Gibi' setini ziyaret etti

İspanyol devi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, lige verilen arada ziyaretlerine devam etti.

Daha öncesinde İstanbul seyahatinde eski kulübü Fenerbahçe'yi ziyaret eden Arda Güler, şimdi de 'Gibi' dizisinin setine ziyarette bulundu.

Gibi dizinin setine konuk olan Arda Güler, dizinin oyuncularıyla bir araya gelip fotoğraf çekildi.

Sosyal medya hesabından da fotoğraf paylaşan genç yıldız, diziden alıntı yaparak "Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz." sözlerini sarf etti.