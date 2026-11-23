Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, takım arkadaşlarıyla olan samimiyetini bir kez daha gösterdi. Genç yıldız, Fransız savunmacı İbrahim Konate'ye Türkiye'den gelen sucuk hediye ederek birlikte poz verdi.

ARDA GÜLER'DEN KONATE'YE TÜRK SUCUĞU

Real Madrid'in sosyal medyaya yansıyan paylaşımlarında Arda Güler ile İbrahim Konate'nin samimi görüntüleri dikkat çekti. Milli futbolcunun, Konate'ye Türkiye'den getirilen Türk sucuğunu hediye ettiği görüldü.

ALABA'YA DA HEDİYE ETMİŞTİ

Arda Güler, geçtiğimiz yıl da takım arkadaşı David Alaba'ya sucuk hediye etmişti. Genç yıldızın bu kez Konate'yi Türk lezzetiyle tanıştırması, o anları yeniden gündeme taşıdı.

REAL MADRID ZİRVEDE, BARCELONA GERİDE

Öte yandan Real Madrid, LaLiga'da 13 hafta sonunda topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Barcelona ise aynı süreçte 3 puanda kaldı.