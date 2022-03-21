Arda Güler'den taraftara mesaj! ''İnanılmaz atmosfer...''

Fenerbahçe'de Arda Güler, Konyaspor galibiyetinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Genç oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kazandığımız için çok mutluyuz, inanılmaz atmosfer ve sonsuz desteğiniz için çok teşekkürler."

TRİBÜNLER ARDA'YI ÇAĞIRDI

Fenerbahçeli taraftarlar, 17 yaşındaki Arda Güler lehine tezahüratta bulundu.

İlk yarının son bölümünde takımları yenik durumdayken oynanan futboldan memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Arda Güler'in oyuna girmesi için tezahürat yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın ikinci yarısının başlamasıyla "Arda-Arda" şeklinde bağırırken, genç oyuncu 76. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.

