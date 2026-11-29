Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Angers ile Lens, Stade Raymond-Kopa'da kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Lens, rakibini 5-2 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

Ev sahibi Angers, 20. dakikada Amine El Ouazzani'nin kaydettiği golle öne geçti. Lens, 43. dakikada Abdallah Sima'nın golüyle skora denge getirdi. İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

TARİHE GEÇEN PERFORMANS

İkinci yarıya hızlı başlayan Angers, 48. dakikada Amine El Ouazzani ile bir kez daha üstünlüğü yakaladı. Ancak karşılaşmanın ilerleyen bölümünde sahneye çıkan Abdallah Sima, mücadelenin kaderini değiştirdi.

Senegalli futbolcu, 64. dakikada attığı golle skoru 2-2 yaptı. 70. dakikada kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydederek Lens'i öne geçiren Sima, 76. ve 81. dakikalarda da fileleri havalandırdı.

Böylece yalnızca 17 dakika içerisinde dört gol atan Sima, Lens'in 5-2'lik galibiyetinde başrolü üstlendi.

GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta galibiyet elde edemeyen Lens, kötü serisini sonlandırdı ve puanını 17'ye çıkardı. Angers ise sahadan puansız ayrılarak 8 puanda kaldı.

Ligue 1'in 13. haftasında Lens, sahasında Le Havre'ı konuk edecek. Angers ise Monaco deplasmanında puan arayacak.