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Arda Güler detayı İspanyolların dikkatinden kaçmadı! "Ancelotti güvenmiyordu ama... 'Bu nasıl bir ahlak! Bu nasıl profesyonellik!' "

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.12.2024 18:34
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2024-25 sezonunda Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan ancak son iki maçta Liverpool ve Getafe karşısında toplam 106 dakika sahada kalan Arda Güler hakkında, İspanyol basınından dikkat çekici yorumlar geldi. İspanyollar, 19 yaşındaki genç yıldızın profesyonelliği ve iş ahlakını ele aldıkları yazıda övgü dolu ifadelere yer verdi.

Arda Güler detayı İspanyolların dikkatinden kaçmadı! "Ancelotti güvenmiyordu ama... 'Bu nasıl bir ahlak! Bu nasıl profesyonellik!' "

İtalyan teknik direktörün, Arda Güler'e istediği süreleri vermekte zorlanmasına rağmen, genç oyuncunun her şans bulduğunda disiplinli bir şekilde oynamaya devam etmesi ve hiçbir sorun çıkarmaması, İspanyolların dikkatinden kaçmadı. İspanyol basını, genç oyuncunun iş ahlakını ve profesyonelliğini övgüyle dile getirdi.

İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

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Realmadrid Confidencial adlı internet sitesinde kaleme alınan yazıda, "Arda Güler son günlerde Madrid'de herkesin konuştuğu oyunculardan biri. Liverpool karşısında zor bir maç oynayan Türk oyuncu, Getafe maçında yedek kulübesinde oturdu. Ancak Carlo Ancelotti'nin ikinci yarıda ona süre verdiği de bir gerçek." sözleri sarf edildi.

"İLK 11'DE YER ALMAMASINA RAĞMEN..."

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Yazının devamında ise "İlk 11'de yer almamasına rağmen Arda Güler, gerçekten neler yapabileceğini göstermek için dakikalar ve fırsatlar biriktirmekten memnun görünüyor. Bir süredir parçası olduğu takımın dinamiklerine uyum sağlamaya devam ettikçe Arda'nın sahadaki performansı da yavaş yavaş artacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"ANCELOTTI GÜVENMİYORDU AMA..."

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Carlo Ancelotti'nin süre bulmakta zorlanan oyunculara karşı güvensizlik duyduğunu dile getiren İspanyollar, "Sakatlıklar, Carlo Ancelotti'ye sahip olduğu kadro derinliğini bir kez daha gösterdi. Madrid'in patronu daha az oynayan oyunculara güvenme konusunda biraz isteksizdi, ancak bu sezon şimdiye kadar yaşanan sakatlıkların birikmesi bu değişikliği getirdi." dedi.

'İYİ AHLAKININ VE PROFESYONELLİĞİN ÖRNEĞİYDİ!'

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Arda Güler'in az süre almasına rağmen fırsat her geldiğinde profesyonellik örneği sergilediğini aktaran internet sitesi, "Hem Arda Güler hem de Dani Ceballos, her şeye rağmen Real Madrid'de sessizce çalışmaya devam eden oyuncular. Onların La Liga'daki performansları nadiren hayal kırıklığı yaratıyor ve Getafe'ye karşı oynadıkları maç da Arda ve Ceballos'un, iyi ahlakının ve profesyonelliklerinin bir başka örneğiydi." sözlerini sarf etti.

BU SEZON ARDA GÜLER

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Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta 484 dakika saha kalan Arda Güler, gol veya asist üretme başarısı gösteremedi. Güler aynı zamanda son oynanan Liverpool ve Getafe maçlarında 106 dakika forma giymişti.

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Carlo Ancelotti Arda Güler ispanya la liga real madrid Arda Güler Real Madrid
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