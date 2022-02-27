Arda Güler'e 5 yıllık sözleşme teklifi! Fenerbahçe harekete geçti, görüşmeler başladı

Arda Güler'e 5 yıllık sözleşme önerisi teklif edildi. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Slavia Prag karşısında sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler'in geleceği netleşiyor.

ARDA GÜLER İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

17 yaşındaki yıldız adayı Güler için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcu için 5 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Genç yıldız adaını kaçırmamak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetiminin anlaşmak için kararlı olduğu vurgulandı.

18 YAŞINDA DEVREYE GİRECEK

17 yaşına yeni giren ve performansıyla yıldız gibi parlayan Arda ile 5 yıllık sözleşme imzalanırsa, bu anlaşma 18 yaşına girdiğinde devreye girecek.

FERDİ KADIOĞLU İMZAYA KALDI

Sarı-lacivertli yönetim, Ferdi Kadıoğlu ile de sözleşme süresi ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaştı. Fenerbahçe, 4 yıllığına anlaştığı bildirilen oyuncunun menajeriyle son detayları görüşerek transfere noktaya koyacak.

Bu arada Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi’nin dün çekilen MR’ında sağ ayağında kanama ve 2. derece zorlanma saptandığı açıklandı.



