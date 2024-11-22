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  4. Arda Güler'e Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu! İtalyan basını yazdı: "Pusuda bekliyorlar"

Arda Güler'e Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu! İtalyan basını yazdı: "Pusuda bekliyorlar"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.11.2024 09:41
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Real Madrid'de istediği süreyi alamayan Arda Güler, İspanyol devinden kesin olarak ayrılmaya karar verdi. Geçtiğimiz hafta Arsenal'ın talip olduğu milli oyuncumuza bu hafta da İtalyan devi Napoli talip oldu. İtalyan basınında çıkan haberde; Arda Güler için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de pusuda beklediği ifade edildi. İşte detaylar...

Arda Güler'e Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu! İtalyan basını yazdı: "Pusuda bekliyorlar"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de gündem Arda Güler transferi... Carlo Ancelotti'nin ısrarla hiçbir maçta oynatmadığı Arda Güler'in sabrı taştı. Geçtiğimiz sezon iyi performans sergilemesine rağmen bu sene kesik yiyen Arda Güler'e taraftar da sahip çıkmıştı.

ANCELOTTI'Yİ ELEŞTİRİYORLAR

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Arda Güler'i oynatmamasından dolayı Carlo Ancelotti'yi eleştiren İspanyol taraftarlar ne yaptıysa tecrübeli teknik adamı ikna edemedi. Arda'yı oynatmamakta kararlı olan Ancelotti, milli futbolcumuzun sabrını taşırdı.

ARSENAL VE NAPOLI İSTİYOR

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Arsenal ve Napoli'nin Arda'yı bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta Arsenal'ın ilgisi duyurulurken bu hafta da Napoli ismi gündeme geldi. İtalyan medyasında çıkan haberde; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Arda Güler'i yarım sezon kiralayabilmek için pusuda beklediği yazıldı.

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