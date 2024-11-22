Arda Güler'e Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu! İtalyan basını yazdı: "Pusuda bekliyorlar"

Real Madrid'de gündem Arda Güler transferi... Carlo Ancelotti'nin ısrarla hiçbir maçta oynatmadığı Arda Güler'in sabrı taştı. Geçtiğimiz sezon iyi performans sergilemesine rağmen bu sene kesik yiyen Arda Güler'e taraftar da sahip çıkmıştı.

ANCELOTTI'Yİ ELEŞTİRİYORLAR

Arda Güler'i oynatmamasından dolayı Carlo Ancelotti'yi eleştiren İspanyol taraftarlar ne yaptıysa tecrübeli teknik adamı ikna edemedi. Arda'yı oynatmamakta kararlı olan Ancelotti, milli futbolcumuzun sabrını taşırdı.

ARSENAL VE NAPOLI İSTİYOR

Arsenal ve Napoli'nin Arda'yı bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta Arsenal'ın ilgisi duyurulurken bu hafta da Napoli ismi gündeme geldi. İtalyan medyasında çıkan haberde; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Arda Güler'i yarım sezon kiralayabilmek için pusuda beklediği yazıldı.