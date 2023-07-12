Arda Güler'e ilk transfer teklifi geldi bile! ''Oyuncuyu bize verin, maaşına kadar biz ödeyelim''

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, antrenmanda gösterdiği performansla Ancelotti'nin gözüne şimdiden girdi. Antrenmana en erken gelen oyuncu olan Arda Güler, son 3 gündür en geç çıkan oyuncu olarak da dikkat çekiyor.

İLK TEKLİF REAL MADRID'E ULAŞTI

Arda Güler'i 1 yıllığına kiralamak isteyen Real Betis, İspanyol devine tekliflerini iletti. Oyuncunun tüm maaşını üstleneceğini ifade eden Real Betis ayrıca Arda Güler'i her maçta oynatma garantisi verdi. Real Madrid ise yapılan bu teklifi direkt olarak reddetti.

ARDA GÜLER AÇIKLAMIŞTI

Real Madrid'e imza attığı gün açıklamalarda bulunan Arda Güler, kiralık olarak gitmeyeceğini ve Real Madrid forması giyeceğini söylemişti.



