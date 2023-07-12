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  4. Arda Güler'e ilk transfer teklifi geldi bile! ''Oyuncuyu bize verin, maaşına kadar biz ödeyelim''

Arda Güler'e ilk transfer teklifi geldi bile! ''Oyuncuyu bize verin, maaşına kadar biz ödeyelim''

12.07.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olan milli futbolcu Arda Güler, yeni takım arkadaşları ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile tanıştı. Antrenmanlara bomba gibi başlayan genç oyuncuya ilk teklif Real Madrid'e ulaştı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, antrenmanda gösterdiği performansla Ancelotti'nin gözüne şimdiden girdi. Antrenmana en erken gelen oyuncu olan Arda Güler, son 3 gündür en geç çıkan oyuncu olarak da dikkat çekiyor.

İLK TEKLİF REAL MADRID'E ULAŞTI

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Arda Güler'i 1 yıllığına kiralamak isteyen Real Betis, İspanyol devine tekliflerini iletti. Oyuncunun tüm maaşını üstleneceğini ifade eden Real Betis ayrıca Arda Güler'i her maçta oynatma garantisi verdi. Real Madrid ise yapılan bu teklifi direkt olarak reddetti.

ARDA GÜLER AÇIKLAMIŞTI

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Real Madrid'e imza attığı gün açıklamalarda bulunan Arda Güler, kiralık olarak gitmeyeceğini ve Real Madrid forması giyeceğini söylemişti.


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Real Betis Arda Güler real madrid 10

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