Arda Güler'e rekor transfer teklifi! Xabi Alonso, Real Madrid yönetimine hemen karşı çıktı

İspanyol basınında yer alan habere göre; Arda Güler'e rekor bir transfer teklifi geldi. Kiralama tekliflerini düşünmeden reddeden Real Madrid'e bu kez bonservis teklifi yapıldı.

50 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid, bu yaz Arda Güler için gelen 50 milyon Euro değerindeki transfer teklifini kabul etmedi.

XABI ALONSO KABUL ETMEDİ

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler'i takımda önemli bir yerde düşündüğü için bu teklifin reddedilmesi gerektiğini söyledi. Alonso'nun bu talebi sonrası Real Madrid bu teklifi reddetti.