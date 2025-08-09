SPOR

Arda Güler'e rekor transfer teklifi! Xabi Alonso, Real Madrid yönetimine hemen karşı çıktı

Real Madrid'in bu sezon değişilmez isimlerinden biri olması beklenen Arda Güler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Daha önce de kiralamak için çeşitli takımlardan teklif alan Real Madrid bu kez rekor denebilecek bir transfer teklifi aldı.

Arda Güler'e rekor transfer teklifi! Xabi Alonso, Real Madrid yönetimine hemen karşı çıktı
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanyol basınında yer alan habere göre; Arda Güler'e rekor bir transfer teklifi geldi. Kiralama tekliflerini düşünmeden reddeden Real Madrid'e bu kez bonservis teklifi yapıldı.

50 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Arda Güler e rekor transfer teklifi! Xabi Alonso, Real Madrid yönetimine hemen karşı çıktı 1

Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid, bu yaz Arda Güler için gelen 50 milyon Euro değerindeki transfer teklifini kabul etmedi.

XABI ALONSO KABUL ETMEDİ

Arda Güler e rekor transfer teklifi! Xabi Alonso, Real Madrid yönetimine hemen karşı çıktı 2

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler'i takımda önemli bir yerde düşündüğü için bu teklifin reddedilmesi gerektiğini söyledi. Alonso'nun bu talebi sonrası Real Madrid bu teklifi reddetti.

