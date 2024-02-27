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Arda Güler ezeli rakibe gidiyor! İspanyol basınından olay yaratan iddia...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.02.2024 16:19
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Real Madrid forması giyen Arda Güler'in geleceği belli oluyor. İspanyol devinde bir türlü istediği forma şansını bulamayan milli oyuncunun yeni adresi hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Arda Güler ezeli rakibe gidiyor! İspanyol basınından olay yaratan iddia...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Real Madrid'de istediği kadar şans bulamayan genç oyuncunun gelişimi için İspanyol devi farklı bir yönteme başvuruyor.

ARDA GÜLER EZELİ RAKİBE İMZA ATIYOR

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Bu hafta oynanan Sevilla maçında da mücadeleye giremeyen Arda Güler'in Real Madrid'in ezeli rakibi Sevilla'ya kiralanacağı öğrenildi. Sevilla Başkanı Del Nido, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile yaptığı görüşmeden olumlu yanıt aldı.

ARDA İKNA EDİLİRSE GİDECEK

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Real Madrid'den olumlu geri dönüş alan Arda Güler'in ikna edilmesi durumunda bu transferin resmileşeceği aktarıldı.

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