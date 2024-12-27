SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Arda Güler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti! Ali Koç ve Jose Mourinho ile buluştu

Arda Güler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti! Ali Koç ve Jose Mourinho ile buluştu

27.12.2024 20:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid forması giyen Arda Güler, liglere verilen arada İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Eski takım arkadaşlarıyla hasret gideren yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve teknik direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi. Arda Güler ziyaretin ardından sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.

Arda Güler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti! Ali Koç ve Jose Mourinho ile buluştu

2021-23 yılları arasında Fenerbahçe forması giydikten sonra İspanya’nın Real Madrid Kulübü’ne transfer olan Arda Güler, La Liga'ya verilen arada İstanbul'a geldi.

ARDA-GULER-FENERBAHCE-CAN-BARTU-TESISLE_490127_145022

ALİ KOÇ VE MOURINHO İLE DE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret eden genç yıldız, eski takım arkadaşları, idari-teknik ekip ve tesis çalışanları ile sohbet ederek hasret giderdi.

ARDA-GULER-FENERBAHCE-CAN-BARTU-TESISLE_490128_145022
Güler, ayrıca tesislerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve teknik direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi.

"KALBİMİN BİR PARÇASI HEP BURADA"

Fenerbahçe'nin ziyaretle ilgili paylaşımını kendi sosyal medya hesabından alıntılayan Arda Güler, "Bu ziyaret benim için çok anlamlıydı, kalbimin bir parçası hep burada. Her zaman yanımda olan Fenerbahçe aileme sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

ARDA-GULER-FENERBAHCE-CAN-BARTU-TESISLE_490133_145022

ARDA-GULER-FENERBAHCE-CAN-BARTU-TESISLE_490134_145022

ARDA-GULER-FENERBAHCE-CAN-BARTU-TESISLE_490129_145022

ARDA-GULER-FENERBAHCE-CAN-BARTU-TESISLE_490131_145022

ARDA-GULER-FENERBAHCE-CAN-BARTU-TESISLE_490132_145022
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AB'de yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor: Zorunlu olacak

AB'de yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor: Zorunlu olacak

"Şahitlerim var" Ağabeyin o sözleri gerginliğe yol açtı: "Anlatacağım hepiniz şoke olacaksınız"

"Şahitlerim var" Ağabeyin o sözleri gerginliğe yol açtı: "Anlatacağım hepiniz şoke olacaksınız"

Al-Shabab ile anlaşan Fatih Terim, yeni takımının kamp yaptığı Doha'ya geldi

Al-Shabab ile anlaşan Fatih Terim, yeni takımının kamp yaptığı Doha'ya geldi

Arda Turan'ın son 10 günü! Ortalığı karıştıran iddia... İşte yeni adresi

Arda Turan'ın son 10 günü! Ortalığı karıştıran iddia... İşte yeni adresi

Arda Güler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti! Ali Koç ve Jose Mourinho ile buluştu

Arda Güler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti! Ali Koç ve Jose Mourinho ile buluştu

Yıldız ismi kovdular! "Kendine kulüp bul"

Yıldız ismi kovdular! "Kendine kulüp bul"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.