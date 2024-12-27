Arda Güler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti! Ali Koç ve Jose Mourinho ile buluştu

2021-23 yılları arasında Fenerbahçe forması giydikten sonra İspanya’nın Real Madrid Kulübü’ne transfer olan Arda Güler, La Liga'ya verilen arada İstanbul'a geldi.

ALİ KOÇ VE MOURINHO İLE DE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret eden genç yıldız, eski takım arkadaşları, idari-teknik ekip ve tesis çalışanları ile sohbet ederek hasret giderdi.



Güler, ayrıca tesislerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve teknik direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi.

"KALBİMİN BİR PARÇASI HEP BURADA"

Fenerbahçe'nin ziyaretle ilgili paylaşımını kendi sosyal medya hesabından alıntılayan Arda Güler, "Bu ziyaret benim için çok anlamlıydı, kalbimin bir parçası hep burada. Her zaman yanımda olan Fenerbahçe aileme sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Bu ziyaret benim için çok anlamlıydı, kalbimin bir parçası hep burada. Her zaman yanımda olan Fenerbahçe aileme sonsuz teşekkürler. https://t.co/Vgf34btTAq — Arda Güler (@10ardaguler) December 27, 2024



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır