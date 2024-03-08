Arda Güler galibiyete sessiz kalamadı! Fenerbahçeli oyunculara destek yorumu

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise karşısında aldığı galibiyete kayıtsız kalamayarak destek mesajları paylaştı.

Milli futbolcu Güler, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek'in maç sonu paylaşımlarına yorum yaptı.

Batshuayi, Union Saint-Gilloise karşısında alınan galibiyetin ardından, "Evimdeymiş gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı. Arda Güler, bu paylaşıma, Batshuayi ile özdeşleşen yarasa emojisi ile yorum yaptı.

Arda Güler, İsmail Yüksek'in, "Hedeflere doğru adım adım" paylaşımına ise, "Ahtapot" yazdı.





