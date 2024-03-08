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Arda Güler galibiyete sessiz kalamadı! Fenerbahçeli oyunculara destek yorumu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.03.2024 09:55
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, Union Saint-Gilloise galibiyeti sonrası eski takım arkadaşlarına destek mesajı paylaştı. Güler, Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve İsmai Yüksek'in paylaşımlarına yorum yaptı.

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise karşısında aldığı galibiyete kayıtsız kalamayarak destek mesajları paylaştı.

ahtapor

Milli futbolcu Güler, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek'in maç sonu paylaşımlarına yorum yaptı.

Batshuayi, Union Saint-Gilloise karşısında alınan galibiyetin ardından, "Evimdeymiş gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı. Arda Güler, bu paylaşıma, Batshuayi ile özdeşleşen yarasa emojisi ile yorum yaptı.

Arda Güler, İsmail Yüksek'in, "Hedeflere doğru adım adım" paylaşımına ise, "Ahtapot" yazdı.

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