Arda Güler Globe Futbol Ödülleri'nde 'Yılın Yükselen Oyuncusu' kategorisinde finale kaldı, rakiplerinden biri ise bir Fenerbahçeli!

Bu sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren 18 yaşındaki milli yıldız Arda Güler gündem olmaya devam ediyor. Dünyada çapında bir ödül olan Globe Futbol Ödülleri'nde 'Yılın Yükselen Oyuncusu' adayları açıklanırken, Arda Güler 27 kişilik listede kendisine yer bulmuştu.

ARDA GÜLER FİNALE KALDI

18 yaşındaki milli yıldız, 27 futbolcunun yer aldığı listede finalistler arasına adını yazdırdı.

RAKİBİ İSE BİR FENERBAHÇELİ

Arda Güler'in yanı sıra bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve şu anda Novi Pazar'da kiralık olarak forma giyen Omar Fayed de 10 kişilik finalist listesinde kendisine yer buldu.

Listede bulunan diğer futbolcular ise şöyle sıralandı;

Saud Abdulhamid (Al Hilal SFC)

Firas Al-Buraikan (Al Ahli SFC)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Moises Caicedo (Chelsea)

Omar Fayed (Novi Pazar)

Enzo Fernandez (Chelsea)

Gavi (Barcelona)

Arda Güler (Real Madrid)

Josko Gvardiol (Manchester City)

Lamine Yamal (Barcelona)





