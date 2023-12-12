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  4. Arda Güler Globe Futbol Ödülleri'nde 'Yılın Yükselen Oyuncusu' kategorisinde finale kaldı, rakiplerinden biri ise bir Fenerbahçeli!

Arda Güler Globe Futbol Ödülleri'nde 'Yılın Yükselen Oyuncusu' kategorisinde finale kaldı, rakiplerinden biri ise bir Fenerbahçeli!

12.12.2023 17:49 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler geçtiğimiz haftalarda 'Yılın Yükselen Oyuncusu' ödülüne aday gösterilmişti. Yıldız oyuncu 27 kişinin bulunduğu listede adını finalistler arasına yazdırırken rakiplerinden biri bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Omar Fayed oldu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Bu sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren 18 yaşındaki milli yıldız Arda Güler gündem olmaya devam ediyor. Dünyada çapında bir ödül olan Globe Futbol Ödülleri'nde 'Yılın Yükselen Oyuncusu' adayları açıklanırken, Arda Güler 27 kişilik listede kendisine yer bulmuştu.

ARDA GÜLER FİNALE KALDI

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18 yaşındaki milli yıldız, 27 futbolcunun yer aldığı listede finalistler arasına adını yazdırdı.

RAKİBİ İSE BİR FENERBAHÇELİ

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Arda Güler'in yanı sıra bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve şu anda Novi Pazar'da kiralık olarak forma giyen Omar Fayed de 10 kişilik finalist listesinde kendisine yer buldu.

Listede bulunan diğer futbolcular ise şöyle sıralandı;

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Saud Abdulhamid (Al Hilal SFC)
Firas Al-Buraikan (Al Ahli SFC)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Moises Caicedo (Chelsea)
Omar Fayed (Novi Pazar)
Enzo Fernandez (Chelsea)
Gavi (Barcelona)
Arda Güler (Real Madrid)
Josko Gvardiol (Manchester City)
Lamine Yamal (Barcelona)

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