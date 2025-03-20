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Arda Güler için ezeli rakip devreye girdi! Tam 55 milyon Euro'ya transfer her an bitebilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.03.2025 16:21
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Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koyan Arda Güler'e talipler her geçen gün artıyor. Birçok ligden takipçisi olan milli oyuncumuz için Real Madrid'in kapısını çalan çok... Forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Arda Güler, sezon sonunda kesin kararını verecek ama İtalyan devi Inter, ezeli rakibi Milan'dan önce davranarak Real Madrid ile görüşmelere başladı.

Arda Güler için ezeli rakip devreye girdi! Tam 55 milyon Euro'ya transfer her an bitebilir...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler konusunda İtalya'da transfer savaşı çıktı. Takımdan ayrılacağını öğrenen Milano ekipleri, milli oyuncumuz için adeta savaşa tutuştu.

MİLAN TEKLİF YAPMAK ÜZEREYDİ

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Arda Güler'i geçen sezon da isteyen Milan, milli oyuncumuzun ayrılmak istediğini duyunca yeniden harekete geçti. Kendi içlerinde yapılacak teklifi tartışan Milan kulübü, henüz rakamı netleştiremediği için Real Madrid ile görüşmemişti.

INTER DEVREYE GİRDİ

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Milan'ın Arda Güler için teklif yapma hazırlığında olduğunu öğrenen ezeli rakip Inter, zaman kaybetmeden Real Madrid'e haber yolladı. Hakan Çalhanoğlu kozunu da kullanmak isteyen Inter, Arda Güler'i Hakan ile ikna edip imza attırmak istiyor. Real Madrid'e 55 milyon Euro bonservis önerek İtalyan devi, sezon sonu için beklemeye geçti. Arda Güler'in okey vermesi durumunda transfer gerçekleşecek.

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