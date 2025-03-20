Arda Güler için ezeli rakip devreye girdi! Tam 55 milyon Euro'ya transfer her an bitebilir...

Arda Güler konusunda İtalya'da transfer savaşı çıktı. Takımdan ayrılacağını öğrenen Milano ekipleri, milli oyuncumuz için adeta savaşa tutuştu.

MİLAN TEKLİF YAPMAK ÜZEREYDİ

Arda Güler'i geçen sezon da isteyen Milan, milli oyuncumuzun ayrılmak istediğini duyunca yeniden harekete geçti. Kendi içlerinde yapılacak teklifi tartışan Milan kulübü, henüz rakamı netleştiremediği için Real Madrid ile görüşmemişti.

INTER DEVREYE GİRDİ

Milan'ın Arda Güler için teklif yapma hazırlığında olduğunu öğrenen ezeli rakip Inter, zaman kaybetmeden Real Madrid'e haber yolladı. Hakan Çalhanoğlu kozunu da kullanmak isteyen Inter, Arda Güler'i Hakan ile ikna edip imza attırmak istiyor. Real Madrid'e 55 milyon Euro bonservis önerek İtalyan devi, sezon sonu için beklemeye geçti. Arda Güler'in okey vermesi durumunda transfer gerçekleşecek.