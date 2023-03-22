Arda Güler için Fenerbahçe düğmeye bastı! Marsilya araya girmişti ama sarı-lacivertliler erken davrandı

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, dünya spor kamuoyunda da adından söz ettirmeye başladı. Arda Güler'in ailesi çocuklarının geleceği ile ilgili konuşmuş ve dedikodulara son noktayı koymuştu. Arda'yı Barcelona ve Atletico Madrid'in istediği ortaya çıkmasının ardından ortaya atılan yeni iddia herkesi ters köşe yaptı.

MARSILYA DEVREDE

İtalyan basını, Arda Güler'in yeni takımını ve Fenerbahçe'ye kazandıracağı bonservis bedelini açıkladı. La Gazetta Express'in haberine göre; Arda Güler'i izleyen Marsilya Başkanı Pablo Longoria, genç yıldızı takımında istiyor. Arda için 15 milyon euro gibi bir bonservisi gözden çıkardığı söylenen Marsilya'nın bu talebine karşılık Fenerbahçe'den karşı hamle geldi.

SÖZLEŞME ÖNERİLİYOR

18 yaşındaki yıldız bu sezon 1500 dakika süre almazsa, 5 milyon Euro’ya serbest kalabilecek. Arda şu ana kadar 21 resmi müsabakada 630 dakika görev aldı. Fenerbahçe yönetimi, Marsilya'nın ilgisinin ardından genç oyuncuya yeni sözleşme önerme kararı aldı. Önerilen yeni sözleşmede böyle bir madde yer almayacak ve Arda'ya belirgin zam yapılacak.



