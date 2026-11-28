Türkiye Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun merakla beklenen karşılaşmalarından biri oynandı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Fenerbahçe Tarfin'i mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.
Sahasında Fenerbahçe Tarfin'i ağırlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, mücadeleden 73-69'luk galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında aldığı bu sonuçla ligdeki namağlup unvanını korudu.
Derbi galibiyetiyle birlikte ligde oynadığı 8 karşılaşmanın tamamını kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.
Fenerbahçe Tarfin ise sezonun 8. maçında ikinci mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertliler, derbiden istediği sonucu alamayarak ligdeki galibiyet serisini sürdüremedi.
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