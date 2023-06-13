Arda Güler için Fenerbahçe'nin tüm şartlarını kabul ettiler! Rekor kıracak...

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve bu sezonki performansıyla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklifler yağmaya devam ediyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞİR"

Avrupa'nın dev kulüpleri 18 yaşındaki yıldız için kesenin ağzını açarken, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Arda için "Profesyonellik ruhunda var ve Fenerbahçe aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir." ifadelerini kullanmıştı.

"EN AZ 25 MİLYON EURO..."

Fenerbahçe yönetiminin 'En az 25 milyon Euro, pazarlığa kapalıyız' şartına rağmen bu miktarı masaya koyan kulüpler olduğu öğrenilirken, hem Güler ailesinin hem de F.Bahçe Başkanı Ali Koç genç yıldızın kariyer planlamasını doğru yapmak ve yanlış bir adım atmamak için ince eleyip sık dokuyor.

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin genç yıldızı bir sezon daha takımda tutma gayretinde olduğu da gelen bilgiler arasında.



