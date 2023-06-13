SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Arda Güler için Fenerbahçe'nin tüm şartlarını kabul ettiler! Rekor kıracak...

Arda Güler için Fenerbahçe'nin tüm şartlarını kabul ettiler! Rekor kıracak...

13.06.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük alkış toplayan genç yıldız Arda Güler için Avrupa devleri sıraya girerken Fenerbahçe yönetimi 18 yaşındaki oyuncu bir sene daha kadroda tutabilmek için yoğun çaba gösteriyor. Birçok kulüp Sarı-Lacivertliler ile görüşmek için randevu alırken sunulan her şartı koşulsuz kabul etmeye hazır. İşte detaylar...

Arda Güler için Fenerbahçe'nin tüm şartlarını kabul ettiler! Rekor kıracak...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve bu sezonki performansıyla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklifler yağmaya devam ediyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞİR"

selahattin-baki-seytanin-bacagini-kirdik_6ba7b181

Avrupa'nın dev kulüpleri 18 yaşındaki yıldız için kesenin ağzını açarken, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Arda için "Profesyonellik ruhunda var ve Fenerbahçe aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir." ifadelerini kullanmıştı.

"EN AZ 25 MİLYON EURO..."

fenerbahceli-arda-guler-den-sampiyonluk-itirafi

Fenerbahçe yönetiminin 'En az 25 milyon Euro, pazarlığa kapalıyız' şartına rağmen bu miktarı masaya koyan kulüpler olduğu öğrenilirken, hem Güler ailesinin hem de F.Bahçe Başkanı Ali Koç genç yıldızın kariyer planlamasını doğru yapmak ve yanlış bir adım atmamak için ince eleyip sık dokuyor.

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin genç yıldızı bir sezon daha takımda tutma gayretinde olduğu da gelen bilgiler arasında.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, Montella ile anlaşma sağladı!Fenerbahçe, Montella ile anlaşma sağladı!
Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!
Finalde tribünleri salladı! Bu kez İstanbul'da...Finalde tribünleri salladı! Bu kez İstanbul'da...
Anahtar Kelimeler:
transfer Arda Güler son dakika fenerbahçe yaşında sezon iyet

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Ve Sergen geri dönüyor! O teklifi kabul etti...

Ve Sergen geri dönüyor! O teklifi kabul etti...

Fenerbahçe, Montella ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe, Montella ile anlaşma sağladı!

Murat Sancak'ın Terim sözleri gündem oldu! "Eğer bize gelirse..."

Murat Sancak'ın Terim sözleri gündem oldu! "Eğer bize gelirse..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.