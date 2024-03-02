Arda Güler için İspanya'dan kötü haber geldi! İtalyan devine imza atmak üzere...

Arda Güler transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Real Madrid'de istediği kadar şans bulamayan genç oyuncunun gelişimi için Milan'a kiralanacağı öğrenildi.

MILAN, DIAZ FORMÜLÜNÜ DENEYECEK

Bir süredir Arda Güler için devrede olan Milan'ın anlaşma aşamasına geldiği yazıldı. Daha önce Brahim Diaz'ı kiralayan Milan, aynı formülü Arda Güler üstünde de deneyecek.

ARDA İKNA EDİLDİ

Real Madrid'den hiçbir şartta ayrılmak istemeyen Arda Güler, istemeyerek de olsa ikna edildi. Arda'nın kiralanmaya zorlanması İspanyol basınında büyük eleştirilere neden oldu.





