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Arda Güler için İspanya'dan kötü haber geldi! İtalyan devine imza atmak üzere...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.03.2024 17:00
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Real Madrid forması giyen Arda Güler'in geleceği belli oluyor. İspanyol devinde bir türlü istediği forma şansını bulamayan milli oyuncunun yeni adresi neredeyse belli oldu.

Arda Güler için İspanya'dan kötü haber geldi! İtalyan devine imza atmak üzere...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Real Madrid'de istediği kadar şans bulamayan genç oyuncunun gelişimi için Milan'a kiralanacağı öğrenildi.

MILAN, DIAZ FORMÜLÜNÜ DENEYECEK

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Bir süredir Arda Güler için devrede olan Milan'ın anlaşma aşamasına geldiği yazıldı. Daha önce Brahim Diaz'ı kiralayan Milan, aynı formülü Arda Güler üstünde de deneyecek.

ARDA İKNA EDİLDİ

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Real Madrid'den hiçbir şartta ayrılmak istemeyen Arda Güler, istemeyerek de olsa ikna edildi. Arda'nın kiralanmaya zorlanması İspanyol basınında büyük eleştirilere neden oldu.

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