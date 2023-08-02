Arda Güler için 'Real Madrid'deki sözleşmesi dondurulacak' denmişti! Sakatlığına dair büyük sürpriz yaşandı... İşte dönüş tarihi

Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan ve idmanlardaki performansıyla kendisine hayran bırakan milli yıldız Arda Güler geçtiğimiz günlerde sakatlanarak herkesi korkutmuştu.

ANCELOTTI AÇIKLADI

Sağ dizindeki menisküs yaralanması sebebiyle İspanyol ekibinin Amerika'daki kampından ayrılan Güler için İspanyol ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler'in dizinde bir problem var ve umarım bunu Madrid'de çözebilir. Bireysel bir programı takip etmek için Madrid'e gitmesi daha iyiydi" ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK DENMİŞTİ...

İç menisküs sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılarak İspanya'ya dönen Arda Güler'in dönüşü konuşulandan erken olması bekleniyor. Daha önce 18 yaşındaki Türk yıldızın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.

2 AY SONRA DÖNÜYOR

İspanya'nın önde gelen haber kaynaklarından AS, genç futbolcunun sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğunu yazdı. Milli oyuncunun eylül ayı sonunda oynayacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi. Genç futbolcunun bıçak altına yatmayacak olması sevindirici bir gelişme olarak yorumlandı. İlk olarak 22 Temmuz'da sağ dizinden sakatlanan Arda Güler o günden sonra kontrollü olarak idmanlara çıkıyordu.

