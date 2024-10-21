Arda Güler için Real Madrid macerası sona eriyor! Büyük umutlarla transfer edilen Arda için Ancelotti kesin kararını verdi

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti, Arda Güler'e ilk 11 kapısını kapattı. Bir süredir yedek kulübesinde yer alan milli oyuncu Real Madrid'de mutsuz durumda...

EKSİKLERE RAĞMEN SÜRE ALAMADI

Celta Vigo deplasmanına çıkan Real Madrid'de birçok eksiğin bulunduğu maçta bile oyuna alınmayan Arda Güler için tehlike çanları iyiden iyiye çalmaya başladı. 1,5 aydır top oynamayan Ceballos'un sakatlıktan döner dönmez Celta Vigo maçında oyuna girmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

ARDA'NIN FORMA GİYME İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

Mundo Deportivo'ya göre; kısa süreçte 4 kritik maça çıkacak olan Real Madrid'in Arda Güler'e şans verme ihtimali çok çok düşük. Bu gelişme sonrası Arda Güler'in ayrılık kararı verebileceği aktarılıyor.