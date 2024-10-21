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Arda Güler için Real Madrid macerası sona eriyor! Büyük umutlarla transfer edilen Arda için Ancelotti kesin kararını verdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.10.2024 11:49
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Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in kulüpte mutsuz olduğu aktarılmıştı. Ligde Barcelona'nın gerisinde bulunan Real Madrid, şampiyonluk için ince eleyip sık dokuyor. Kadroda derin değişiklikler yapmayacağını açıklayan Ancelotti, Arda Güler'e ilk 11 kapısını kapattı.

Arda Güler için Real Madrid macerası sona eriyor! Büyük umutlarla transfer edilen Arda için Ancelotti kesin kararını verdi
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti, Arda Güler'e ilk 11 kapısını kapattı. Bir süredir yedek kulübesinde yer alan milli oyuncu Real Madrid'de mutsuz durumda...

EKSİKLERE RAĞMEN SÜRE ALAMADI

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Celta Vigo deplasmanına çıkan Real Madrid'de birçok eksiğin bulunduğu maçta bile oyuna alınmayan Arda Güler için tehlike çanları iyiden iyiye çalmaya başladı. 1,5 aydır top oynamayan Ceballos'un sakatlıktan döner dönmez Celta Vigo maçında oyuna girmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

ARDA'NIN FORMA GİYME İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

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Mundo Deportivo'ya göre; kısa süreçte 4 kritik maça çıkacak olan Real Madrid'in Arda Güler'e şans verme ihtimali çok çok düşük. Bu gelişme sonrası Arda Güler'in ayrılık kararı verebileceği aktarılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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