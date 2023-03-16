Arda Güler için stadyumda transfer görüşmesi! PSG'nin yöneticileri, Sevilla maçında Fenerbahçe ile görüşecek...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe, İspanya'da oynanan ilk maçtan iyi oynamasına rağmen 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Bugün eşleşmenin rövanşında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak olan ve çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler için sıcak bir gelişme yaşandı.

DEV KULÜPLER PEŞİNDEYDİ

Geçtiğimiz sezon yıldızını parlatan ve bu sezon süre aldığı maçlarda yaptıklarıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Arda Güler, dev kulüplerin ilgisini çekmişti.

STADYUMDA TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Birçok Avrupa kulübünün sık sık stadyumda takip ettiği genç yıldız için PSG'nin Sevilla maçını izlemeye geleceği ve müsabakanın ardından stadyumda transfer görüşmesi gerçekleştireceği kaydedildi.

PSG CİDDİ TEKLİFLE MASADA

Arsenal, Manchester City, Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüplerin de takip ettiği Arda Güler için PSG'nin ciddi bir teklifle masaya oturacağı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

