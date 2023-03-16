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Arda Güler için stadyumda transfer görüşmesi! PSG'nin yöneticileri, Sevilla maçında Fenerbahçe ile görüşecek...

16.03.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Sevilla ile karşı karşıya gelecek. İlk maçtan 2-0'lık bir mağlubiyetle ayrılan ve Kadıköy'de çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler için Avrupa'nın dev kulüpleri devredeydi. Uzun süredir geleceğin süper yıldızı olarak gösterilen futbolcuyu takip eden kulüpler arasında yer alan PSG'nin, Sevilla maçını izlemeye geleceği ve müsabaka sonunda Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenildi.

Arda Güler için stadyumda transfer görüşmesi! PSG'nin yöneticileri, Sevilla maçında Fenerbahçe ile görüşecek...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe, İspanya'da oynanan ilk maçtan iyi oynamasına rağmen 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Bugün eşleşmenin rövanşında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak olan ve çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler için sıcak bir gelişme yaşandı.

DEV KULÜPLER PEŞİNDEYDİ

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Geçtiğimiz sezon yıldızını parlatan ve bu sezon süre aldığı maçlarda yaptıklarıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Arda Güler, dev kulüplerin ilgisini çekmişti.

STADYUMDA TRANSFER GÖRÜŞMESİ

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Birçok Avrupa kulübünün sık sık stadyumda takip ettiği genç yıldız için PSG'nin Sevilla maçını izlemeye geleceği ve müsabakanın ardından stadyumda transfer görüşmesi gerçekleştireceği kaydedildi.

PSG CİDDİ TEKLİFLE MASADA

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Arsenal, Manchester City, Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüplerin de takip ettiği Arda Güler için PSG'nin ciddi bir teklifle masaya oturacağı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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