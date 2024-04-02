Arda Güler ile Ancelotti soyunma odasında tartıştı! ''Sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum''

Arda Güler'in maçlarda oynayamaması genç oyuncunun sabrını taşırdı. Atletic Bilbao maçının ardından soyunma odasında Ancelotti ile tartıştığı iddia edilen Arda Güler'in tecrübeli çalıştırıcıya isyan ettiği ifade edildi.
Arda Güler'in Ancelotti arasında yaşanan konuşmada, "Sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum' dediği aktarıldı.
Arda Güler'in bu sözlerine soğukkanlılıkla cevap veren Ancelotti'nin Arda Güler'e sakin olmasını ve doğru zamanı beklemesini söylediği ifade edildi.