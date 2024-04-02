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Arda Güler ile Ancelotti soyunma odasında tartıştı! ''Sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.04.2024 12:17
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Arda Güler ile Ancelotti arasında gerilim yaşandığı iddia edildi. Real Madrid'e yakın kaynaklarda yer alan habere göre; Atletic Bilbao maçının ardından hararetli anlar yaşandı.

Arda Güler ile Ancelotti soyunma odasında tartıştı! ''Sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum''
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler'in maçlarda oynayamaması genç oyuncunun sabrını taşırdı. Atletic Bilbao maçının ardından soyunma odasında Ancelotti ile tartıştığı iddia edilen Arda Güler'in tecrübeli çalıştırıcıya isyan ettiği ifade edildi.

"SIRADAN BİR OYUNCU OLMAK İSTEMİYORUM!"

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Arda Güler'in Ancelotti arasında yaşanan konuşmada, "Sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum' dediği aktarıldı.

"SAKİN OLMALISIN"

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Arda Güler'in bu sözlerine soğukkanlılıkla cevap veren Ancelotti'nin Arda Güler'e sakin olmasını ve doğru zamanı beklemesini söylediği ifade edildi.

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