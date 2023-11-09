Arda Güler ile Halil Umut Meler arasında hararetli tartışma! Soyunma odası kamerasından görüntülendi...

Real Madrid forması giyen ve sakatlığını tamamen atlatan Arda Güler hocasından forma şansı bekliyor. Son oynanan Braga maçında da süre bulamayan Arda Güler'in maç başında Halil Umut Meler ile sohbeti çok konuşuldu.

TÜRK OYUNCULARLA SOHBET ETTİ

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Braga forması giyen Serdar Saatçı ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Halil Umut Meler'in iyimser tavırları sosyal medyada dikkat çekti.

ARDA GÜLER İLE BİR KONUYU TARTIŞTILAR

Sohbetin devamında Arda Güler'in Halil Umut Meler'e hararetli bir şekilde konuştuğu görüldü. Tecrübeli hakeme bir olayı anlattığı gözlenen Arda Güler'in sonrasında başarılar dileyerek takım arkadaşlarının yanına gittiği gözlendi.





