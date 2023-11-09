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Arda Güler ile Halil Umut Meler arasında hararetli tartışma! Soyunma odası kamerasından görüntülendi...

09.11.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadıkları maçta Portekiz'in Braga takımını 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Real Madrid'de Arda Güler yine süre alamadı. Karşılaşmayı yöneten Türk hakemimiz Halil Umut Meler ile Arda Güler'in maç başında soyunma odası önünde yaptıkları sohbet sosyal medyada gündem oldu.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid forması giyen ve sakatlığını tamamen atlatan Arda Güler hocasından forma şansı bekliyor. Son oynanan Braga maçında da süre bulamayan Arda Güler'in maç başında Halil Umut Meler ile sohbeti çok konuşuldu.

TÜRK OYUNCULARLA SOHBET ETTİ

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Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Braga forması giyen Serdar Saatçı ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Halil Umut Meler'in iyimser tavırları sosyal medyada dikkat çekti.

ARDA GÜLER İLE BİR KONUYU TARTIŞTILAR

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Sohbetin devamında Arda Güler'in Halil Umut Meler'e hararetli bir şekilde konuştuğu görüldü. Tecrübeli hakeme bir olayı anlattığı gözlenen Arda Güler'in sonrasında başarılar dileyerek takım arkadaşlarının yanına gittiği gözlendi.

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