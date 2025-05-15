SPOR

82
78
70
64
64
58
52
47
47
45
45
43
41
41
39
39
38
34
32
16
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Arda Güler ilk 11'de başladı, gol ve asist yapmasa da maça damga vurmayı başardı!

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, ligde son oynanan Mallorca mücadelesine ilk 11'de başlarken karşılaşmada gol ve asist katkısı yapmasa da adından söz ettirmeyi başardı. İşte detaylar...

Arda Güler ilk 11'de başladı, gol ve asist yapmasa da maça damga vurmayı başardı!
Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

Mallorca, 11. dakikada Martin Valjent'in golüyle öne geçti. Real Madrid, 68. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle eşitliği sağladı. Maçın uzatma dakikalarında, 90+5'te Jacobo Ramon'un golüyle Real Madrid 2-1'lik galibiyeti elde etti.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

2025-05-14T201120Z_687731032_UP1EL5E1K2VR3_RTRMADP_3_SOCCER-SPAIN-RMA-MLL-REPORT

Arda Güler, Real Madrid'in Mallorca'yı 2-1 yendiği maçta ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, karşılaşmada etkili bir performans sergiledi. Maç boyunca hücumda aktif rol aldı, top kontrolü ve pas isabetiyle dikkat çekti. Gol veya asist katkısı sağlayamasa da, sahadaki hareketliliği ve mücadeleci oyunuyla teknik direktörün güvenini boşa çıkarmazken taraftarlardan tam not aldı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 78'e çıkardı, Mallorca ise 47 puanda kaldı. Bir sonraki haftada Real Madrid, Sevilla deplasmanına konuk olacak; Mallorca ise Getafe'yi ağırlayacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilal Erdoğan'dan adaylık açıklaması! Fenerbahçe...Bilal Erdoğan'dan adaylık açıklaması! Fenerbahçe...
Mahmut Uslu, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı!Mahmut Uslu, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
La Liga Arda Güler son dakika real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | Başkent de sallandı! Konya merkezli deprem Ankara ve çevre illerde hissedildi; AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika | Başkent de sallandı! Konya merkezli deprem Ankara ve çevre illerde hissedildi; AFAD'dan açıklama geldi

Tüm dünya barış haberi beklerken Rusya'yla Ukrayna resmen birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu: 'Palyaço', 'Onun işi havlamak'

Tüm dünya barış haberi beklerken Rusya'yla Ukrayna resmen birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu: 'Palyaço', 'Onun işi havlamak'

Mourinho o ekibin başına geçiyor, yeni adresi belli oldu! Ön anlaşmayı imzaladı bile...

Mourinho o ekibin başına geçiyor, yeni adresi belli oldu! Ön anlaşmayı imzaladı bile...

Torreira maç sonu mikrofonun başına geçti: Okan Buruk istifa!

Torreira maç sonu mikrofonun başına geçti: Okan Buruk istifa!

Arda Güler 11 başladı, gol ve asist yapmasa da maça damga vurmayı başardı!

Arda Güler 11 başladı, gol ve asist yapmasa da maça damga vurmayı başardı!

Süper Kupa'da eşleşmeler neredeyse belli oldu! O ihtimal gerçekleşti, 4'ncü kez karşılaşacaklar...

Süper Kupa'da eşleşmeler neredeyse belli oldu! O ihtimal gerçekleşti, 4'ncü kez karşılaşacaklar...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.