Arda Güler ilk 11'de başladı, gol ve asist yapmasa da maça damga vurmayı başardı!

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

Mallorca, 11. dakikada Martin Valjent'in golüyle öne geçti. Real Madrid, 68. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle eşitliği sağladı. Maçın uzatma dakikalarında, 90+5'te Jacobo Ramon'un golüyle Real Madrid 2-1'lik galibiyeti elde etti.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Arda Güler, Real Madrid'in Mallorca'yı 2-1 yendiği maçta ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, karşılaşmada etkili bir performans sergiledi. Maç boyunca hücumda aktif rol aldı, top kontrolü ve pas isabetiyle dikkat çekti. Gol veya asist katkısı sağlayamasa da, sahadaki hareketliliği ve mücadeleci oyunuyla teknik direktörün güvenini boşa çıkarmazken taraftarlardan tam not aldı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 78'e çıkardı, Mallorca ise 47 puanda kaldı. Bir sonraki haftada Real Madrid, Sevilla deplasmanına konuk olacak; Mallorca ise Getafe'yi ağırlayacak.