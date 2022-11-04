Arda Güler'in annesi Serap Güler'den duygulandıran beğeni!

UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, B Grubu'nu 14 puanla lider tamamlayarak bir üst tura yükselmeyi başardı.

Alınan bu galibiyetin yanında, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve Dinamo Kiev karşısında atılan 2 golde de imzası olan genç yıldız Arda Güler de performansıyla adından söz ettirmeyi başarırken, mücadeleyi 1 gol 1 asist ile tamamladı.

"ANNECİM SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Sarı-Lacivertliler'i 23. dakikada attığı golle 1-0 öne geçiren Arda, golün ardından formasını kaldırarak annesi Serap Güler'e 'Annecim seni çok seviyorum' yazılı bir atletle mesaj gönderdi.

"BU GÜNE KISMETMİŞ"

Karşılaşmanın ardından konuyla ilgili konuşan Güler, "2 ay önce annem ameliyat oldu ilk Rennes deplasmanında giymiştim bu güne kısmetmiş. O zamanlar futbol oynamak çok zordu ama bir motivasyon gerekiyordu. Bende bunu düşündüm. İlk golü anneme armağan edecektim bu güne kısmetmiş." ifadelerini kullandı.

ANNE GÜLER'DEN BEĞENİ!

Konuyla alakalı sosyal medyasından herhangi bir paylaşım yapmayan Serap Güler, twitter hesabından Arda Güler'in kendisi için yaptığı bu güzel jestleri beğeni yağmuruna tuttu.



