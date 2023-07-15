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Arda Güler'in ardından sıra Ferdi Kadıoğlu'na geldi! Dünya devi, 20 milyon euroyu gözden çıkardı...

15.07.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, Arda Güler'i 20+10 milyon euroluk bedelle Real Madrid'e satmıştı. Sarı - lacivertlilerde son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken bir diğer oyuncu ise Ferdi Kadıoğlu olmuştu. Takımın kaptanları arasında yer alan milli futbolcu, birçok Avrupa kulübünün radarında yer alıyordu. Kadıoğlu için İtalya Ligi Serie A devi Inter devreye girdi. İşte detaylar...

Teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırdıktan sonra göreve İsmail Kartal'ı getiren ve yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertliler, genç yıldız Arda Güler'i 20+10 milyon euroluk bedelle Real Madrid'e göndermişti.

AVRUPA KULÜPLERİ PEŞİNDE

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Arda Güler'in transferi dünya basınında büyük ses getirirken, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takan Ferdi Kadıoğlu için de flaş bir iddia ortaya atıldı.

INTER HAREKETE GEÇTİ

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İtalyan basınının haberine göre Serie A devi Inter, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

20 MİLYON EURO

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Çizme ekibinin, yıldız futbolcu için 17.5 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkardığı kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin talebinin 20 milyon euro olduğu belirtilirken, transferin ilerleyen günlerde olumlu sonuçlanabileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 48 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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Fenerbahçe, 10 milyon euroya transferi bitirdi!Fenerbahçe, 10 milyon euroya transferi bitirdi!
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