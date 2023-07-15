Arda Güler'in ardından sıra Ferdi Kadıoğlu'na geldi! Dünya devi, 20 milyon euroyu gözden çıkardı...

Teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırdıktan sonra göreve İsmail Kartal'ı getiren ve yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertliler, genç yıldız Arda Güler'i 20+10 milyon euroluk bedelle Real Madrid'e göndermişti.

AVRUPA KULÜPLERİ PEŞİNDE

Arda Güler'in transferi dünya basınında büyük ses getirirken, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takan Ferdi Kadıoğlu için de flaş bir iddia ortaya atıldı.

INTER HAREKETE GEÇTİ

İtalyan basınının haberine göre Serie A devi Inter, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

20 MİLYON EURO

Çizme ekibinin, yıldız futbolcu için 17.5 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkardığı kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin talebinin 20 milyon euro olduğu belirtilirken, transferin ilerleyen günlerde olumlu sonuçlanabileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 48 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

