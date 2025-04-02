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  4. Arda Güler'in asisti Real Madrid'e final getirdi! "Dünyanın en iyi sol ayağı"

Arda Güler'in asisti Real Madrid'e final getirdi! "Dünyanın en iyi sol ayağı"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
02.04.2025 10:00
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Real Madrid’in dün gece İspanya Kral Kupası Yarı Final rövanş maçında ikinci uzatma devresinde Real Sociedad’ı Arda Güler’in asistinde Rüdiger’in attığı golle finale yükseldi. Maç sonrası Alman yıldızdan Arda’ya övgü gelirken, İspanya medyası da Türk yıldızı değerlendirdi.

Arda Güler'in asisti Real Madrid'e final getirdi! "Dünyanın en iyi sol ayağı"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya Kral Kupası Yarı Final eşleşmesinin rövanş mücadelesinde Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı ağırladı. Eşleşmenin ilk maçında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı rakibini 1-0 mağlup etmişti. Madrid ekibi, iç sahadaki mücadeleyi 4-3 kaybetmesi sonucunda karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda 4-4'ü yakalayan Real Madrid, rakibini eleyerek finale yükselmeyi başardı.

ARDA GİRDİ, GALİBİYET GOLÜNÜN ASİSTİNİ YAPTI

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Real Madrid'de ikinci uzatma devresi öncesi Raul ve Rodrygo kenara gelirken Brahim Diaz ve Arda Güler oyuna dahil oldu. Arda, kısa sürede etkisini gösterirken 115. dakikada yaptığı asistle final biletini getirdi. Real Madrid'in sağ kanattan kullandığı kornerde yaptığı ortaya Antonio Rüdiger, kafayı vurarak topu ağlara gönderdi ve Real Madrid, skorda 4-4'ü yakalayarak maçı da bu şekilde bitirdi ve final biletini aldı. Tur kapısını aralayan golün ardından Antonio Rüdiger ve Arda Güler, taraftarlarına koşarak büyük bir sevinç yaşadılar.

RÜDİGER’DEN ARDA’YA: DÜNYANIN EN İYİ SOL AYAĞI

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Galibiyet golünü atan Antonio Rüdiger, asisti için maçtan sonra Arda Güler'e teşekkür ederken ‘Dünyanın en iyi sol ayağı, harika pas, kardeşim... Arda'dan iyi bir top geldi ve benim için hiç zor olmadı. İyi bir hamle ve iyi bir korner, işte bu yüzden finaldeyiz. Çok mutluyum çünkü çok zor bir maçtı. Birçok geri dönüş ve sonunda benim golüm. Çok mutluyum. Real Sociedad iyi bir maç oynadı. Bu takıma karşı oynamak her zaman zordur. Ama burası Real Madrid. Sonuna kadar devam edeceğiz.' sözlerini kullandı.

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